Feriado: horarios especiales en hospitales públicos

Varios son los servicios del MSP que siguen activos pese al feriado decretado por el presidente de la República, Santiago Peña, tras la histórica victoria de la Selección Paraguaya de Fútbol contra la de Alemania.

Desde la institución indicaron que los vacunatorios y los test de antígenos y PCR para covid seguirán activos.

Los vacunatorios permanecerán cerrados en su mayoría, con excepción de algunos que tienen los siguientes horarios de atención:

Hospital Distrital Limpio: 7:00 a 12:00.

Hospital Distrital Mariano Roque Alonso: 7:00 a 11:30.

Hospital General San Lorenzo: 7:00 a 12:00.

Hospital Gral. Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”: 6:00 a 18:00.

Hospital General de Villa Elisa: 6:00 a 12:00.

Aclaran que la atención se retoma el miércoles 1 de julio en todos los vacunatorios habilitados por el ministerio.

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Test de antígenos y PCR para covid-19

También los laboratorios que procesan los test de antígenos y PCR para covid-19 estarán con horario especial por el feriado.

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La atención para realizarse los mismos está disponible en los centros de salud dependientes del ministerio en los siguientes horarios:

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram): Lunes a domingo (24 horas), PCR (hasta 7 días de síntomas) y Antígeno (2 a 4 días de síntomas).

Hospital San Pablo : Lunes a viernes 7:00 a 15:00; sábados y feriados 7:00 a 12:00; domingos por urgencias. PCR (hasta 7 días de síntomas).

Hospital General de Barrio Obrero : Lunes a viernes 7:00 a 12:00; Sábados, domingos y feriados por urgencias 24 horas. PCR (hasta 7 días de síntomas).

Hospital General de Luque : Lunes a viernes 8:00 a 17:00; Días festivos 8:00 a 12:00; Urgencias 24 horas. PCR (hasta 7 días) y Antígeno (2 a 4 días).

Hospital General de San Lorenzo: Lunes a domingos 6:00 a 12:00; Por urgencias 24 horas (con pedido médico de urgencias). PCR (hasta 7 días) y Antígeno (2 a 4 días).

Aclaran que los hospitales mencionados cuentan con servicio gratuito de toma de muestra por urgencia las 24 horas del día.

Sin embargo, desde el MSP indicaron que las líneas gratuitas de call center estarán inactivas por el feriado y reanudarán la actividad desde mañana, en el horario habitual de lunes a viernes de 7:00 a 19:00.