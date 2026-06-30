Feriado y turnos perdidos: ¿Cómo y cuándo reprogramarán las consultas médicas?

La alegría por la histórica clasificación de Paraguay a octavos de final tras vencer a Alemania se transformó en frustración para cientos de pacientes este martes 30 de junio. Tras el decreto presidencial que declaró feriado nacional, los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y las dependencias del Instituto de Previsión Social (IPS) amanecieron con sus servicios de consulta externa paralizados, dejando en el limbo a ciudadanos que, en muchos casos, esperaron meses para conseguir un turno.

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A pesar de los comunicados oficiales emitidos por la cartera sanitaria y el IPS entre las 22:00 y la medianoche, advirtiendo sobre la suspensión de las atenciones ambulatorias, muchos pacientes acudieron igual a los centros asistenciales. El cansancio y la desesperación por una atención médica que esperan desde hace meses pudieron más que el aviso, que para muchos llegó tarde.

El drama de la larga espera

La principal queja radica en la incertidumbre de la reprogramación. En el IPS, donde el sistema de agendamiento suele presentar demoras de varios meses, la noticia de que el turno fue cancelado generó momentos de tensión en los pasillos.

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“Esperé cuatro meses para este turno de endocrinología. No me avisaron nada, vine desde temprano y me dicen que se va a reprogramar. ¿Cuándo me van a dar otra fecha? ¿Otros cuatro meses más?”, lamentó un asegurado en las redes sociales, reflejando el sentir de muchos que ven en esta postergación un retroceso en sus tratamientos.

“Cerradísimo el IPS, mil años esperamos para ser atendidos y acá estamos entre pacientes y médicos, sin saber qué madrugamos al pedo”, dice uno de los mensajes de reclamos recibidos por ABC.

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¿Cómo funciona la reprogramación de consultas?

Tanto el Ministerio de Salud como el IPS confirmaron que, conforme al Decreto N° 6280, la atención en los servicios de urgencias y emergencias está garantizada en todo el país. Asimismo, se han dictado medidas específicas para proteger a los pacientes más vulnerables:

Pacientes Oncológicos : Los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y las cirugías oncológicas programadas no sufren alteraciones y deben realizarse según el calendario previsto.

Cirugías Programadas: El IPS instruyó a los directores de hospitales que los pacientes ya internados para cirugías programadas deben permanecer en el centro asistencial y sus intervenciones deben ser reorganizadas en un plazo de 24 a 48 horas.

En cuanto a la reprogramación de consultas ambulatorias y cirugías generales suspendidas, en el IPS confirmaron a ABC que habrá se establecerán nuevas fechas en un plazo no mayor a siete días. Para esta reprogramación no hace falta realizar ningún trámite extra. La nueva fecha será comunicada vía mensaje al asegurado, afirmaron.

Desde el IPS aseguraron que este plazo será estrictamente cumplido y, que en caso de que el asegurado previamente agendado no pueda acudir a su turno reprogramado, se buscarán alternativas para la comodidad del paciente.

Confusión operativa en ventanillas de hospitales

Mientras que el personal médico y de enfermería fue convocado bajo un sistema de guardias, en IPS el personal administrativo entró en modalidad de “franqueros”, lo que dificultó esta mañana la comunicación directa con los pacientes que se acercaron a las ventanillas para intentar reprogramar sus citas de forma presencial.

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El Ministerio de Salud y las autoridades del IPS han solicitado paciencia a la ciudadanía y aseguran que los canales de comunicación oficial serán los encargados de informar sobre las nuevas fechas de atención. Sin embargo, para el paciente que necesita su medicación o su diagnóstico, el feriado por la “Albirroja” ha dejado un sabor amargo en medio de la euforia mundialista.