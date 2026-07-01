Certificado de Antecedentes Interpol: Nuevo costo vigente desde julio 2026

A partir de este 1 de julio, los ciudadanos que necesiten gestionar el Certificado de Antecedentes Interpol deberán contemplar una actualización en el costo del trámite. Este reajuste responde directamente a la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo legal en Paraguay, establecido mediante el Decreto N.º 6225 del Poder Ejecutivo.

Con el incremento del 5% aplicado al salario mínimo, que asciende ahora a G. 3.044.000, el valor del jornal mínimo diario también ha experimentado una subida, fijándose en G. 117.077.

Dado que el arancel para la obtención de este documento policial está atado a esta unidad de medida, el costo del trámite se ajusta automáticamente a este nuevo monto.

La medida, comunicada oficialmente por la Policía Nacional, busca estandarizar los costos administrativos conforme a la normativa vigente.

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Las autoridades recomiendan a los interesados tener en cuenta este nuevo importe de G. 117.077 antes de acudir a las oficinas del Departamento de Interpol para realizar sus gestiones, asegurando así que el proceso se realice sin contratiempos financieros.

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Este ajuste es parte de una serie de actualizaciones en las tasas administrativas del sector público que se ven afectadas por el aumento del 5% en el salario mínimo, buscando reflejar la realidad económica actual del país tras el decreto presidencial de junio pasado.