Por una avería, la Policía no puede verificar antecedentes ni expedir documentos

Los switchers del sistema Quantum de la Policía Nacional sufrieron una avería ayer por la tarde y desde entonces no se pueden hacer numerosos trámites, según lo confirmó el jefe de Informática de Identificaciones, Juan García.

Detalló que todas las instituciones que utilizan el sistema Quantum para su trabajo diario no podrán operar hasta que se solucione el problema. “Desde ayer, los técnicos trabajan para reponer el servicio; a la par, se está viendo para reemplazar esos equipos”, detalló.

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Agregó que esperan que no pasen muchas horas para restablecer el sistema, pero acotó que no puede brindar ningún tiempo estimativo.

¿Qué servicios se ven afectados?

Ante este inconveniente, no se están realizando los siguientes servicios en Identificaciones:

Expedición de cédulas para mayores de 14 años

Expedición de pasaportes

Verificación y expedición de antecedentes policiales

Controles en las rutas

El director de informática detalló que el sistema Quantum se utiliza para verificar antecedentes policiales y ese proceso es necesario para expedir cédulas y pasaportes a mayores de 14 años.

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Además, el sistema es utilizado a diario por Registros Públicos, para la verificación de chapas de vehículos. Por ese motivo, tampoco ese servicio está disponible esta mañana.

¿Qué servicios sí se hacen hoy?

Paralelamente, aclaró que sí se están realizando entregas de cédulas y documentos gestionados con antelación. Además, se están expidiendo cédulas a menores de 14 años, pues para ellos no se necesita verificar los antecedentes policiales.

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Licitación desierta

El comisario García destacó que los switchers ya deberían haber sido cambiados. Sin embargo, el año pasado la licitación abierta para la compra fue declarada desierta por la falta de oferentes.

Explicó que el personal técnico de Identificaciones se encargaba del soporte y mantenimiento, pero confirmó que ya se encontraban cerca del fin de la “vida útil”.

Por ello, señaló que buscarán insistir con la compra.

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