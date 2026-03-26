Coronel Oviedo: único baño clausurado de un colegio rural obliga a padres a construir una letrina para sus hijos

El Colegio Nacional San Agustín cuenta con 53 alumnos, desde séptimo grado hasta el tercer curso de la media. Está ubicada a unos 10 km del casco urbano de Coronel Oviedo y es el único colegio disponible de la compañía Zaro Caro.

El único baño de la institución presenta serias fallas estructurales y tuvo que ser clausurado debido al riesgo de derrumbe y por representar un peligro para alumnos y docentes.

La comunidad educativa exige la intervención de la Municipalidad, la Gobernación de Caaguazú y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a fin de reparar el baño y garantizar condiciones dignas para los estudiantes.

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Pese a los continuos pedidos de padres y directivos, no recibieron respuesta de las autoridades de turno, lo que llevó a la comunidad educativa a realizar la obra por cuenta propia ante la urgencia del caso.

La presidenta de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), Marciana Gómez Ortiz, indicó que en su momento el intendente de esta ciudad, Marcos Benítez (ANR HC), se había comprometido a realizar las reparaciones debidas del sanitario. Sin embargo, no cumplió.

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Lo ideal es que las autoridades de turno se hagan presentes en estas fechas electorales para solucionar el problema de la gente y que, de esa manera, se tenga al menos un poco de credibilidad en ellos.

Indicó que, ante la falta de respuesta de las autoridades pertinentes, los padres realizaron una colecta solidaria para construir la letrina, aportando entre G. 5.000 y G. 10.000 cada uno, para adquirir chapas y maderas disponibles en la zona y así levantar una letrina precaria y provisoria hasta que se repare el único sanitario de la institución.

La falta de condiciones mínimas afecta la salud y el rendimiento de los estudiantes, quienes, en su mayoría, provienen de familias humildes y dependen de esta institución para su formación.

El intendente de Coronel Oviedo, Marcos Benítez, quien apunta a su reelección, manifestó que hasta el momento no existió ninguna conversación con las autoridades y padres de familia de la institución, pero que hará una gestión con el MEC para poder solucionar el problema.

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Indicó que la municipalidad enfrenta un déficit por recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), ya que el año pasado solo recibió el 54 % de los recursos del FONAE, que debería rondar los G. 3.500 millones. Sin embargo, solo recibieron un poco más de G. 2.000 millones.