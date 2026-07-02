Ganaderos urgen respuestas ante la extraña muerte de vacunos

Los casos de muerte de animales vacunos se multiplican desde hace un mes y el sector ganadero cuestiona la demora de las autoridades sanitarias en reaccionar para evitar peores daños.

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La mortandad de animales vacunos encendió la alarma entre los productores pecuarios de los distritos de Cerrito y Laureles. En el sector ganadero aseguraron que desde hace más de un mes enfrentan una enfermedad desconocida que provoca severas dificultades para caminar y, posteriormente, la muerte de los animales.

Uno de los afectados es el productor Pedro Gómez, quien afirmó que varios establecimientos de la zona atraviesan la misma situación y lamentó la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes.

“Al principio pensé que un caballo había pateado a un ternero porque comenzó a caminar tambaleándose y poco después murió. Luego, una vaca preñada presentó los mismos síntomas. Le aplicamos antibióticos, creyendo que podía tratarse de la mordedura de algún animal, pero también murió”, relató.

El ganadero explicó que posee cerca de 300 cabezas de ganado y que nunca había observado un cuadro similar en más de dos décadas de trabajo con animales.

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“Nunca vi este síntoma. Hace más de 20 años que trabajo en ganadería y esto es algo totalmente diferente”, expresó.

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Gómez señaló que solicitó la intervención del veterinario regional del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), quien tomó muestras para análisis y prometió entregar los resultados en cinco días.

“Pasó el tiempo (30 días) y nunca llegaron los resultados. Insistí varias veces, pero ya ni siquiera respondieron mis llamadas. Mientras tanto, cada día se seguían muriendo más animales. Por eso decidí acudir a la prensa; no lo hago por perjudicar a nadie, sino porque necesitamos respuestas”, manifestó.

Escasez de vacunas

El productor también cuestionó la escasez de medicamentos y vacunas en el país.

“Nosotros cumplimos con todas las recomendaciones sanitarias. Aplicamos las vacunas que nos indican, pero ahora ni siquiera encontramos la vacuna antirrábica y contra la mancha tuvimos que conseguirla en Posadas, Argentina. Imagínense la situación que estamos viviendo”, lamentó.

Se trataría de una bacteria

Por su parte, el coordinador regional del Senacsa, Fernando Peloso, señaló que hay fuerte sospecha de un brote de clostridiosis en la zona.

Dijo que la enfermedad es causada por bacterias que producen esporas altamente resistentes y que suelen desarrollarse en suelos húmedos, característica de Ñeembucú.

Explicó que estas bacterias liberan toxinas extremadamente letales, capaces de provocar la muerte súbita de bovinos, ovinos y caprinos.

Indicó que las muestras de sangre ya están siendo analizadas en el laboratorio de Asunción y que en pocos días más tendrán el resultado.