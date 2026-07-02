Jornada fresca, lluvias, caminos en mal estado y repunte de cauces hídricos preocupan en San Pedro

Las persistentes precipitaciones mantienen en pésimo estado la infraestructura vial del segundo departamento. En varias comunidades, los caminos rurales se encuentran prácticamente intransitables, mientras que las calles urbanas y las rutas pavimentadas presentan importantes daños que dificultan el tránsito de vehículos y personas.

El sector agrícola también enfrenta serias dificultades debido a la falta de días soleados. Productores expresan su preocupación porque las lluvias impiden avanzar con la cosecha de maíz, lo que podría generar pérdidas económicas y retrasos en las labores del campo.

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San Pedro de Ycuamandyyú atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de infraestructura vial. Las calles de la capital departamental permanecen deterioradas, los caminos vecinales presentan graves problemas de transitabilidad y varios tramos de rutas asfaltadas también evidencian un avanzado estado de deterioro, mientras la ciudadanía reclama una mayor intervención de las autoridades.

El repunte de los cauces hídricos mantiene en alerta a las comunidades ribereñas del distrito de Nueva Germanía. El río Aguaraymí registra un importante aumento de su nivel, afectando principalmente a los oleros, quienes continúan aguardando una asistencia más efectiva por parte del Estado. La Municipalidad brinda apoyo, aunque los afectados consideran que resulta insuficiente para enfrentar la situación.

El río Jejuí también experimenta un aumento de su caudal, generando preocupación entre los pobladores asentados en sus márgenes, quienes siguen de cerca la evolución del nivel del agua ante el riesgo de nuevas afectaciones.

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Los pronósticos anuncian que el clima inestable continuará durante la semana, mientras que en los hospitales y centros de salud del departamento se registra un incremento de consultas por cuadros respiratorios, favorecidos por las bajas temperaturas y la elevada humedad.