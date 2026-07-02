Salud Pública digitaliza al 100% la visación de reposos médicos: guía paso a paso

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ha dado un paso definitivo hacia la transformación digital de sus servicios. A partir del 1 de julio, la visación de certificados de reposo médico, odontológico, de lactancia materna y de certificados de salud deberá realizarse exclusivamente a través de los canales digitales habilitados.

Esta medida, impulsada por la Dirección General de Control de Profesiones, Establecimientos y Tecnología de la Salud, busca simplificar la burocracia, reducir tiempos de espera y evitar desplazamientos innecesarios para los ciudadanos.

Según el Dr. Luis Velázquez, director del área, este cambio no solo brinda mayor comodidad, sino que permite completar la gestión en menos de un minuto desde cualquier lugar con acceso a internet.

Además de la inmediatez, la modalidad digital ofrece un beneficio directo al bolsillo del ciudadano. Mientras que el trámite presencial tiene un costo de G. 15.000, la gestión virtual se reduce a G. 10.000, generando un ahorro significativo para el usuario.

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Asimismo, la medida evita que las personas convalecientes deban trasladarse a dependencias ministeriales, protegiendo su proceso de recuperación.

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El Ministerio garantiza que todos los documentos emitidos a través de la plataforma cuentan con plena validez legal para fines administrativos y laborales, instando a las empresas y empleadores a reconocerlos sin restricciones.

¿Cómo gestionar tu reposo médico de forma virtual?

Para realizar la visación de manera correcta, sigue este procedimiento detallado: