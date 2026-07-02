Paciente le pone un 3 de 10 a la salud pública que Peña destacó en su informe de gestión

El presidente Santiago Peña destacó anoche, durante su informe de gestión 2026, los avances de un “Paraguay sano”, haciendo énfasis en la incorporación de tecnología y nuevas ambulancias para fortalecer el sistema de salud pública. No obstante, también reconoció que este sector sigue siendo “nuestra gran materia pendiente”.

Una paciente del Hospital de Barrio Obrero cuestionó el mensaje presidencial y aseguró que la realidad que enfrentan quienes recurren a los servicios públicos de salud contradice el panorama expuesto por el mandatario.

La mujer dio una de las peores calificaciones al sistema sanitario paraguayo y sostuvo que el país se encuentra atrasado respecto a otros integrantes del Mercosur.

“De 1 al 10, le pongo un 3. Estamos muy debajo de todo lo que es Mercosur. Pasé a Formosa, no me atendieron completo porque ahora tienen su régimen de salud, pero por lo menos me dan chances”, mencionó.

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Debe recorrer varios hospitales para conseguir estudios

La paciente relató que necesita someterse a una cirugía de rodilla y que, para completar los estudios preoperatorios, debe trasladarse entre distintos centros asistenciales.

Incluso, señaló que requiere una resonancia magnética, pero obtuvo turno recién para octubre, pese a que la intervención quirúrgica está prevista para el próximo mes.

“Lastimosamente, te puedo decir que no, porque estoy recorriendo hace siete meses y me tengo que operar de la rodilla. Para un estudio debo ir a San Lorenzo, el otro en Clínicas y acá otro estudio, no hay un lugar donde te den todo. Ahora me piden resonancia, me fui al Hospital de Calle’i y me dan para octubre, pero mi cirugía es para el otro mes”, refirió.

“Vive en otro mundo”, afirma sobre Peña

La mujer consideró que las declaraciones del presidente responden a una realidad distinta a la que viven los usuarios del sistema público de salud.

“Hay mucha carencia. Él va a decir lo que quiera, pero no vive como paciente de un hospital público. Vive en otro mundo”, expresó.

Además, sostuvo que tampoco encuentra una respuesta en el Instituto de Previsión Social (IPS).

“No hay un centro médico completo. Cuando la máquina está bien, los médicos están de vacaciones”, lamentó.

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Analiza atenderse en Argentina ante las dificultades

En ese sentido, la paciente comentó que evalúa continuar su tratamiento médico en Argentina, pese a las modificaciones implementadas por el gobierno de Javier Milei para el acceso de extranjeros al sistema sanitario.

Indicó que, aunque deberá abonar seis meses de un seguro privado para recibir atención médica en ese país, al menos encuentra una solución a su estado de salud de urgencia.