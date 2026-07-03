Confirman primer caso importado de chikungunya en Cordillera y refuerzan acciones de control

El doctor Gómez explicó que el paciente contrajo la enfermedad fuera del país y, ante esta situación, instó a la ciudadanía a colaborar con la eliminación de criaderos de mosquitos y a tomar todas las medidas de prevención para evitar la propagación del virus.

“Es fundamental que la población tome conciencia y elimine los recipientes que puedan acumular agua, ya que esa es la principal forma de prevenir nuevos contagios”, manifestó.

Lea más: Dengue en Paraguay: se reduce cifra de casos, pero preocupa baja vacunación

Se refuerzan cuidados

Por su parte, el jefe regional del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), Pablo Cáceres, informó que tras la confirmación del caso se realizó de inmediato la intervención correspondiente en la zona rural de Mbocayaty. Indicó que desde el viernes 26 de junio las brigadas efectuaron el bloqueo epidemiológico y las tareas de control vectorial para reducir el riesgo de transmisión.

Asimismo, señaló que desde esta semana ya desarrollaron trabajos en Caacupé y Tobatí, y que actualmente no se registran casos confirmados de dengue en otras ciudades de Cordillera.

Destacó que las notificaciones de casos sospechosos han disminuido en las últimas semanas, aunque insistió en que no se debe bajar la guardia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De esta manera las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a mantener los patios limpios, eliminar recipientes con agua estancada y consultar de inmediato en un centro de salud ante la aparición de fiebre, dolores musculares intensos u otros síntomas compatibles con chikungunya o dengue.

Lea más: Cómo se contagia el dengue: síntomas, etapas y prevención

¿Cómo prevenir la chikungunya?

La prevención de la chikungunya se basa en evitar la picadura del mosquito aedes aegypti y eliminar los criaderos donde se reproduce.

Protección personal

- Usar repelente siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Vestir ropa de colores claros, con mangas largas y pantalones largos cuando sea posible.

- Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y utilizar mosquiteros para proteger a bebés, adultos mayores y personas enfermas.

Eliminación de criaderos

- Tapar herméticamente los recipientes donde se almacena agua, como tanques, aljibes y baldes.

- Eliminar todos los objetos en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas y neumáticos.

- Voltear los recipientes que no se esté utilizando para evitar que junten agua de lluvia.

- Limpiar periódicamente las canaletas y desagües.

- Cambiar diariamente el agua de los bebederos de animales y reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda.