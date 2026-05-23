Dengue en Paraguay: se reduce cifra de casos, pero preocupa baja vacunación

Las notificaciones de cuadros sospechosos de dengue en Paraguay muestran una tendencia estable con signos de descenso, situándose en un promedio de 250 casos semanales, según el último reporte oficial.

Pese a este alivio en el panorama epidemiológico, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) hace un llamado a no bajar la guardia. En lo que va del año 2026, el país acumula 237 casos confirmados de dengue, con una circulación predominantemente del serotipo DENV-1.

Dengue: panorama epidemiológico actual

En las últimas tres semanas, el sistema de salud ha detectado un aumento de notificaciones en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Paraguarí y Ñeembucú. A nivel nacional, el brote en Limpio presenta estabilidad, con siete casos confirmados en las últimas semanas.

En cuanto a otras arbovirosis, la vigilancia de chikunguña reporta 15 casos en lo que va del año, incluyendo un caso reciente en Pedro Juan Caballero (Amambay) y tres importados desde Bolivia. Ante la alerta regional por el aumento de esta enfermedad, las autoridades instan a quienes viajen al exterior a extremar cuidados y consultar ante cualquier síntoma al retornar al país.

Dengue y el desafío de la vacunación

Aunque la situación epidemiológica muestra una mejora, la baja receptividad hacia la vacuna contra el dengue es motivo de inquietud para las autoridades sanitarias. De un stock disponible de 70.200 dosis, apenas se han aplicado 4.056 vacunas a nivel país, lo que representa una cobertura muy inferior a la esperada. Actualmente, la vacunación está dirigida a personas de 6 a 39 años.

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Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) señalan que la baja demanda se debe a que, al no registrarse una circulación masiva del virus en este momento, la población no percibe una amenaza inmediata, lo que reduce la intención de inmunizarse.

Luis Cousirat, director del PAI indicó que el Ministerio de Salud evalúa ampliar el rango de edad para incluir a adultos mayores de 40 años, medida que podría revisarse hacia el mes de agosto.

Recomendaciones clave

Salud Pública insiste en que la prevención de criaderos sigue siendo la herramienta más eficaz contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos:

Eliminación de criaderos : Desechar objetos en desuso, cubrir tanques de agua, limpiar canaletas y tratar piscinas con cloro.

Higiene diaria : Lavar bebederos de animales con cepillo, agua y jabón, y utilizar arena húmeda en los floreros.

Protección personal : Uso constante de repelente, mosquiteros en camas y cunas, y mallas metálicas en aberturas.

Atención médica: Ante síntomas como fiebre, dolor corporal o articular, evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano.

La información detallada sobre los vacunatorios habilitados y la lista de zonas priorizadas se encuentra disponible en el portal oficial www.vacunate.gov.py.