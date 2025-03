Valor de pupitres no supera US$ 5 millones

La entidad binacional, sin embargo, pagará a la empresa de Jiang –que hasta agosto del año pasado se dedicaba solo a la fabricación de frazadas y sábanas– el escandaloso monto de casi US$ 32 millones, más de G. 248.713 millones. En otras palabras, existe una diferencia de 27 millones de dólares, más de G. 211.950 millones, a favor del empresario chino.

Precios unitarios

Kamamya SA, de Long Jiang, logró que la Itaipú Binacional le adjudique por cada pupitre entre G. 738.000 y G. 765.000 (US$ 94 y 97 dólares) por cada set de muebles. Los precios varían de acuerdo al lote y la medida correspondiente, atendiendo que están para Educación Inicial y Educación Escolar Básica (1°, 2° y 3er. ciclo), según los ítems descriptos en la infografía adjunta.

Una de las páginas de venta en internet (made in China) oferta el conjunto de mobiliarios escolares en US$ 26 (G. 204.100) en las cantidades de 200 a 499, mientras que US$ 23 (G. 180.550) para pedidos de 500 a 4.999 unidades de pupitres.

Para cantidades de 5.000 a 9.999, el precio de cada set de mobiliario escolar baja a US$ 20 (G. 157.000). Para pedidos mayores a 10.000 unidades, cada pupitre cuesta US$ 15 (G. 117.750). Coincidentemente, Long Jiang presentó a la DNIT para el despacho aduanero correspondiente facturas en las cuales dice que pagó US$ 15 por cada set de mueble escolar.

Alliana usaba aviones del empresario

El vicepresidente Pedro Alliana utilizó reiteradamente tres aviones del empresario chino Long Jiang, principal accionista de Kamamya SA, empresa adjudicada por Itaipú, con un contrato de US$ 32 millones para la provisión de pupitres. Los vuelos de Alliana se produjeron desde el 2022 hasta febrero de este año. El vicepresidente, además, omitió declarar las aeronaves en sus declaraciones juradas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El abogado Blas Pereira, exjefe de gabinete de la entonces intendenta de CDE Sandra McLeod, y considerado un “monje negro” en Itaipú, también usó un avión de Jiang en enero de 2025.