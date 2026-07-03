Hospital Regional de Pilar sigue sin equipo de rayos X y pacientes reclaman una pronta solución

Pacientes del Hospital Regional de Pilar expresaron su malestar por la falta de funcionamiento del equipo de rayos X, una situación que, según denunciaron, les genera importantes gastos económicos al verse obligados a acudir a sanatorios privados para realizarse estudios indispensables para el diagnóstico de diversas patologías.

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Los usuarios señalaron que el principal hospital de referencia del departamento de Ñeembucú no está prestando el servicio de radiografía convencional, por lo que muchas personas deben costear los estudios en establecimientos privados, cuyos precios resultan inaccesibles para numerosas familias.

A esta situación se suma la suspensión de los estudios tomográficos, lo que también generó preocupación entre los pacientes por la limitada capacidad de respuesta del sistema público de salud.

Ante los reclamos, el director de la Duodécima Región Sanitaria, Dr. Arnaldo Espínola, confirmó que el equipo de rayos X fijo se encuentra fuera de servicio debido a un desperfecto técnico.

Explicó que el inconveniente se debe a la falta de un repuesto que debe ser importado, aunque aseguró que los técnicos estarán en el hospital en los próximos días para realizar la reparación del equipo.

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“Tuvimos inconvenientes con el aparato de rayos X y estamos a la espera de un repuesto que debía importarse de otro país. Mientras tanto, contamos con nuestro equipo de rayos X portátil operativo para atender los casos de urgencia”, señaló.

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Espínola insistió en que el equipo afectado es el de rayos X estático, mientras que el equipo portátil continúa funcionando para responder a las emergencias. Asimismo, expresó su confianza en que el servicio quede restablecido durante la próxima semana.

Equipo de diagnóstico inhabilitado por obras

En cuanto al tomógrafo, el doctor Espínola explicó que permanece fuera de servicio debido a los trabajos de refacción que se ejecutan en el Hospital Regional de Pilar. Añadió que, una vez concluidas esas obras, el equipo volverá a operar normalmente.

Mientras tanto, los pacientes que requieren estudios tomográficos de urgencia son derivados a los hospitales de San Ignacio o San Juan Bautista, en el departamento de Misiones.

Pese a las explicaciones brindadas por las autoridades sanitarias, los usuarios insistieron en la necesidad de acelerar la reparación del equipo, considerando que se trata de servicios esenciales para garantizar una atención oportuna a la población de Ñeembucú.