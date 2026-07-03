Luque: Hoy se realiza el “Aero San Juan” en la Fuerza Aérea Paraguaya

El San Juan aéreo ya se volvió una tradición de la FAP, que realiza cada año en el que acuden las familias para disfrutar de comidas típicas y juegos tradicionales.

“Es una fiesta familiar llena de comidas típicas, juegos, tradicionales, también tenemos un parque de juegos para niños, así que vengan con sus niños, abríguense bien, y el calor de la Fuerzas Aérea les va a recibir para poder disfrutar de este día”, indicó en contacto con ABC TV una de las mujeres que montó su stand en el evento.

La actividad contará con diversidad de artistas musicales, de baile e incluso con pantalla gigante para ver los partidos del mundial.

“La tradición acá en Paraguay hay que vivirla y nosotros estamos haciendo eso con nuestro San Juan, así que les esperamos a todos con sus familias. Tenemos 20 stands de las diferentes unidades con sus diferentes atractivos, por ejemplo tenemos aeronaves también para exposición para que vean, aparte de la cooperación militar brasilera, argentina, colombiana y de Estados Unidos que nos van a dar sus toques típicos de cada país acá en el San Juan”, detalló.

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Estacionamiento seguro en San Juan de la FAP

Recordó que cuentan con estacionamiento seguro en el lugar para disfrutar la fiesta de San Juan.

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Agregó que los fondos se colectan para donarlos todos a la Fundación Virgen de Loreto, que cuenta con recursos para los miembros de las FAP que los necesiten.