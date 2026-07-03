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03 de julio de 2026 a la - 13:07

Municipalidad de Asunción invita al San Juan del Mercado 4

Las presenteaciones artísticas brillarán en los festejos del San Juan.
Las presenteaciones artísticas brillarán en los festejos del San Juan. SILVIO ROJAS

Este sábado, viví la tradicional Fiesta de San Juan en el Mercado 4 con una increíble variedad de comidas típicas, música y danza folclórica en pleno corazón de Asunción.

Por ABC Color

Este sábado 4 de julio, el Mercado 4 se viste de gala y tradición para recibir a toda la ciudadanía en su esperada Fiesta de San Juan. La cita, que promete reunir a las familias en un ambiente de alegría y sabor, se llevará a cabo de 07:00 a 15:00.

El evento se desarrollará en la zona de Pettirossi, entre Battilana y Rca. Francesa.

Los asistentes podrán disfrutar de una amplia y deliciosa variedad de comidas típicas, preparadas especialmente para honrar esta costumbre popular que une a los paraguayos año tras año.

La festividad no solo se trata de gastronomía; la cultura tendrá un lugar privilegiado en la jornada.

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La animación estará a cargo de la Banda y el Ballet Folclórico Municipal, quienes ofrecerán presentaciones artísticas que prometen poner a bailar a todos los presentes y resaltar el orgullo de nuestras tradiciones.

Este evento, organizado por la Municipalidad de Asunción, es una oportunidad imperdible para apoyar a los trabajadores del mercado y vivir una jornada diferente, llena de color, música y el sabor inconfundible de nuestras raíces.