Municipalidad de Asunción invita al San Juan del Mercado 4

Este sábado 4 de julio, el Mercado 4 se viste de gala y tradición para recibir a toda la ciudadanía en su esperada Fiesta de San Juan. La cita, que promete reunir a las familias en un ambiente de alegría y sabor, se llevará a cabo de 07:00 a 15:00.
El evento se desarrollará en la zona de Pettirossi, entre Battilana y Rca. Francesa.
Los asistentes podrán disfrutar de una amplia y deliciosa variedad de comidas típicas, preparadas especialmente para honrar esta costumbre popular que une a los paraguayos año tras año.
La festividad no solo se trata de gastronomía; la cultura tendrá un lugar privilegiado en la jornada.
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La animación estará a cargo de la Banda y el Ballet Folclórico Municipal, quienes ofrecerán presentaciones artísticas que prometen poner a bailar a todos los presentes y resaltar el orgullo de nuestras tradiciones.
Este evento, organizado por la Municipalidad de Asunción, es una oportunidad imperdible para apoyar a los trabajadores del mercado y vivir una jornada diferente, llena de color, música y el sabor inconfundible de nuestras raíces.