Migraciones: ¿cuántos albirrojos viajaron a EE.UU. tras eliminar a Alemania?

El director general de Movimiento Migratorio, Flavio Espinoza, informó que el flujo de viajes desde Paraguay hacia Estados Unidos continúa en aumento en el marco de la Copa Mundial 2026, tras la clasificación de la Albirroja ante Alemania.

Según los datos oficiales, hasta la fecha se registraron 8.045 salidas con destino a Estados Unidos desde el inicio del evento.

De ese total, la mayoría corresponde a ciudadanos paraguayos, con 7.324 nacionales, mientras que el resto, 721 personas, son extranjeros residentes, de acuerdo con el reporte migratorio.

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Aumento de viajes tras la clasificación de la Albirroja

Según Espinoza, desde el inicio de esta semana se observó un incremento en las salidas, luego de la clasificación de la Albirroja a los octavos de final tras el triunfo ante Alemania.

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En ese contexto, unas 500 personas viajaron en los últimos días con destino a Estados Unidos para el partido ante Francia, programado para mañana.

El director de Movimiento Migratorio refirió que prevén cerrar el registro oficial de salidas al mediodía, debido a que aún se reportaron tres vuelos esta madrugada con destino al encuentro ante el seleccionado francés.

Asimismo, informó que no están previstos vuelos charter adicionales para este viernes vinculados al evento deportivo.

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Hinchas que repiten viajes durante el Mundial

El fenómeno también incluye a aficionados que ya habían viajado durante la fase de grupos y que volvieron a movilizarse tras la clasificación a octavos, acompañando el avance de fase por parte de la selección paraguaya, conforme indicó Espinoza.

En cuanto al perfil de los pasajeros, apuntó que la mayoría contaba previamente con visa de ingreso aprobada a Estados Unidos, aunque dijo que no se dispone de un número exacto de autorizaciones emitidas para este grupo.