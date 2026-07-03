Prevención de enfermedades respiratorias: guía clave ante el descenso de temperaturas

El pronóstico meteorológico advierte sobre un marcado descenso de temperatura para los próximos días, una situación que históricamente dispara las consultas por cuadros respiratorios.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias hacen un llamado urgente a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención y protección, fundamentales para evitar la propagación de virus y proteger a los grupos más vulnerables.

Para enfrentar esta temporada, el cumplimiento de las siguientes recomendaciones es esencial:

Vacunación prioritaria: La aplicación de la vacuna contra la influenza es la medida más efectiva para reducir complicaciones graves y mortalidad. Recuerde que la protección completa se alcanza dos semanas después de la inoculación. Además, está disponible el biológico contra el virus sincitial respiratorio (VSR), destinado a bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, así como a menores de 1 año con factores de riesgo.

Higiene y etiqueta respiratoria: El lavado frecuente de manos con agua y jabón sigue siendo la barrera más eficaz contra gérmenes. Al toser o estornudar, es obligatorio cubrirse con el pliegue interno del codo.

Ventilación inteligente: Es posible ventilar los ambientes sin exponerse a enfriamientos excesivos. Se recomienda abrir puertas y ventanas al mediodía, cuando la temperatura es más elevada, durante un lapso de 30 a 60 minutos.

Ambientes saludables: Si utiliza calefacción, mantenga la temperatura entre 25 °C y 26 °C . Evite temperaturas más altas para prevenir cuadros obstructivos en personas alérgicas o asmáticas. Está terminantemente prohibido el uso de braseros en espacios cerrados debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Hidratación: El consumo de 2 a 3 litros de agua diarios es vital para mantener las vías respiratorias hidratadas y facilitar la expulsión de mucosidad.

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¿Qué hacer ante síntomas gripales?

La gripe o influenza, caracterizada por fiebre, tos, dolor de garganta y malestar general, puede variar de leve a severa.

Si presenta síntomas, se insta a cumplir con el reposo domiciliario y evitar concurrir al lugar de trabajo o estudio para frenar la cadena de contagios.

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Es fundamental el uso de tapabocas al acudir a servicios de salud y ante la presencia de síntomas respiratorios. En bebés y niños menores de cinco años, si observa letargo, falta de apetito o náuseas, busque atención médica inmediata, ya que estas señales requieren una evaluación profesional temprana.

La prevención es nuestra herramienta más eficaz. Mantener estas medidas constantes durante los días de frío extremo permitirá no solo reducir el impacto personal de la enfermedad, sino también aliviar la presión sobre el sistema sanitario.