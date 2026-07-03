Nacionales
03 de julio de 2026 a la - 20:17

Video: “Croissant vs chipa”, el desafío de la Embajada de Francia antes del partido con Paraguay

Entre la espera del encuentro entre la Albirroja y la selección de Francia luego de 28 años, la Embajada francesa en Asunción publicó un desafío: “croissant vs chipa”. ¿“Cuál creés que gana”?, preguntan.

Por ABC Color

La Albirroja afrontará este sábado uno de los desafíos más exigentes tras su regreso a la Copa del Mundo: juega contra la selección de Francia a las 18:00 en el estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia, Estados Unidos.

La expectativa es total y la previa ya se empieza a sentir sin duda alguna, inclusive en la Embajada de Francia en Asunción. “¡En la Embajada ya estamos vibrando por el partido de mañana!“, publicaron.

Tras casi tres décadas sin enfrentarse entre ambos equipos, la sede diplomática francesa compartió un “desafío” gastronómico en redes sociales: “Croissant vs. chipa”.

Laurent Blanc, defensor francés, concreta el histórico "Gol de Oro" que eliminó a la selección nacional en el mundial de Francia 98.
Laurent Blanc, defensor francés, concreta el histórico "Gol de Oro" que eliminó a la selección nacional en el mundial de Francia 98.

Este “cruce” gastronómico que representa a ambos países cerró con una pregunta directa para los internautas: “¿Y vos quién crees que ganará?”; “sea cual sea el resultado, ¡Rohayhu Paraguay!“.

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