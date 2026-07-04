Nacionales
04 de julio de 2026 a la - 13:51

Asume nuevo obispo en zona de pobreza, postergación, militarizada y de narcotráfico

Sacerdote arrodillado recibiendo imposición de manos vestido con túnica blanca en ceremonia solemne, rodeado de otros sacerdotes.
El monseñor Cristino Ramos González recibe el orden sagrado del episcopado por medio de la imposición de manos por parte del monseñor Pierre Laurent Jubinville.Aldo Rojas

La ordenación episcopal del nuevo obispo de Concepción y Amambay, monseñor Cristino Ramos González, se realizó este sábado en la Catedral de Concepción. El obispo consagrante, monseñor Pierre Laurent Jubinville, dijo que el nuevo pastor asume en una zona de pobreza, postergación y de narcotráfico. Le recordó que está militarizada.

Por Aldo Rojas

Cientos de fieles llenaron la Catedral de Concepción y su explanada durante la ceremonia de ordenación episcopal del monseñor Cristino Ramos González. Personas provenientes de distintos puntos del país e incluso de la Argentina llegaron hasta la capital del primer departamento, donde el sexto obispo nombrado, tomó posesión canónica.

Clérigo en vestimentas litúrgicas blancas interactúa con fieles, algunos en oración, mientras un niño en silla de ruedas observa.
Con todos los atributos episcopales, Monseñor Ramos González recorre en medio de la feligresía que le fue asignada por la Santa Sede.

El obispo consagrante fue el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y obispo de la Diócesis de San Pedro Apóstol, Pierre Laurent Jubinville. Durante su homilía dijo que el nuevo obispo asume en una zona marcada por la pobreza, la postergación, donde existen narcotraficantes y está militarizada.

“El norte es pobre y postergado, nuestro campo tradicional envejece y se vacía, penetran los narcotraficantes para dominar e instaurar poder bruto y de dinero”, sostuvo el obispo.

Ordenación del nuevo obispo de Concepción Mons. CRISTINO RAMOS
Preciso comento en que Mons. Ramos González imparte la comunión a su madre.

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“Hay muchas comunidades indígenas con un rico patrimonio que están instrumentalizados. Hay empresas familiares de larga tradición, propietario de grandes extensiones de tierras. Hay historias de solidaridad y hospitalidad e historias de violencia y traumas. La zona está militarizada”, explicó el monseñor Jubinville.

“Esta es la mesa a la que se te invita- dirigiéndose al nuevo obispo- y estos son los comensales”, finalizó.

Ordenación del nuevo obispo de Concepción Mons. CRISTINO RAMOS
El nuevo obispo monseñor Cristino Ramos González recibe el báculo símbolo del pastor llamado a gobernar su Iglesia particular.

“Busquen primero el reino de Dios”

Ese es el lema episcopal del obispo Cristino Ramos González, quien luego de la celebración se dirigió a los que les acompañaron durante su ordenación episcopal.

Agradeció a todas las personas que han estado con él en sus años de formación y de presbiterio en los distintos puntos donde le ha tocado trabajar pastoralmente.

Dijo que acompañará al pueblo sin distinciones, se mostró abierto al diálogo con todos los sectores de la sociedad.