Condenan a 15 años de cárcel a hombre por abusar de su hijastra desde los 5 años

El Ministerio Público obtuvo una condena de 15 años de pena privativa de libertad para un hombre de 35 años, declarado culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños, cuya víctima fue su hijastra de 5 años.

El Tribunal de Sentencia que analizó las pruebas proporcionadas por el agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Penal N° 2 de Luque, estuvo integrado por los magistrados Gladys Carolina Bernal, Julio César López, y Luz Marina Caballero.

Lea más: Procesan a un hombre denunciado por abusar de su hijastra de 13 años de edad

Según los antecedentes, la denuncia fue presentada el 2 de setiembre de 2023, cuando la niña, entonces de 10 años, reveló a su madre que era víctima de abusos por parte de su padrastro desde que tenía 5 años.

La menor también relató que el último episodio ocurrió el 31 de agosto de 2023, mientras los demás integrantes de la familia se encontraban durmiendo dentro de la vivienda.

Lea más: Abuso sexual en menores: prevención para combatir el flagelo en las escuelas, la familia y en línea

Según el relato de la psicóloga, Marian Ortellado Rodríguez, durante el juicio oral, expuso que la niña demostraba tristeza, con quiebres emocionales, y mencionó que la niña indicó que era manoseada constantemente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación estuvo a cargo del agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Penal N° 2 de Luque, quien logró demostrar la responsabilidad del acusado mediante prueba reunidas durante el proceso de investigación.