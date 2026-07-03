Peña sostiene que la relación con EE.UU. “está en su mejor momento”

El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, expuso en su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional, este miércoles 1 de julio último, los resultados de su política exterior en los últimos 12 meses. Esta posición ya la adelantó en su rendición de cuentas ante la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidida por Horacio Cartes, el pasado 17 de junio.

“Fortalecimos nuestra relación estratégica con los Estados Unidos, que está en su mejor momento, como socio de confianza en seguridad, defensa e inversiones”, expresó Peña ante los legisladores de las dos cámaras del Congreso.

No es la primera vez que el jefe de Estado destaca la relación con la administración de Donald Trump. Desde que asumió su segundo mandato en el gobierno de EE.UU., Peña se mostró cercano a la Casa Blanca. Este vínculo se materializó en un acuerdo militar (compra de armas), el acuerdo migratorio Tercer País Seguro y la cooperación militar (donaciones de lanchas para la Armada y control de ríos, entre otros.

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Peña también mencionó en su informe de gestión que participó en la Cumbre de la Paz en Sharm El Sheikh (Egipto), donde se decidió la paz en la Franja de Gaza, patrocinada por Donald Trump.

También Peña firmó, a instancias del mandatario norteamericano, la creación del denominado Escudo de las Américas, que es una alianza destinada a combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Todos los signatarios son presidentes afines ideológicamente a Trump.

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Apoyo a Israel y Taiwán

En otro momento, Peña se refirió a Israel, gobernada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. El jefe de Estado indicó que su gobierno “honra” su palabra ante los aliados.

“Por eso la mantuvimos con Israel cuando otros dudaron, trasladando nuestra embajada a Jerusalén”, manifestó Peña.

Aludió a la decisión de esta administración que trasladó en diciembre de 2024, la Embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén, en una movida con el visto bueno de Estados Unidos que también hizo lo propio.

En relación a Taiwán, gobernada por el presidente William Lai, Peña lo calificó de “aliado estratégico” “Una nación hermana, con la que levantamos la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay, una inversión de casi 30 millones de dólares que forma a los ingenieros del futuro”, manifestó el presidente.

A propósito de la relación con Taiwán, Peña citó el proyecto “Yguazú Digital” que busca la construcción de un data center de Inteligencia Artificial (IA). Dijo que seta una alianza en partes iguales para construir uno de los mayores centros soberanos de computación para inteligencia artificial del mundo".

“Unirá la tecnología de frontera taiwanesa con la potencia energética paraguaya. Además de empleo de calidad y formación para nuestros jóvenes, posicionará al Paraguay como el hub tecnológico del Cono Sur”, expresó el mandatario.

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Paraguay, el único socio en la región

Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica, y una de las 12 naciones en el mundo. China considera a Taipéi una “provincia rebelde”. La isla oriental no es miembro de las Naciones Unidas.

Pese a esta situación, Paraguay y Taiwán celebran en el 2027, 70 años de relaciones diplomáticas.

martin.riveros@abc.com.py