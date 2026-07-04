Laboratorio del Hospital Regional de Pilar funciona con limitaciones por falta de reactivos

El problema coincide con un fuerte incremento en la demanda de estudios laboratoriales, que pasó de aproximadamente 2.000 a cerca de 4.000 pacientes, tras los inconvenientes registrados en el servicio del Instituto de Previsión Social (IPS), que dejó de realizar varios análisis de rutina.

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La jefa del laboratorio del Hospital Regional de Pilar, Adriana Machado, reconoció que existen faltantes de algunos reactivos, aunque aclaró que los estudios básicos, como hemogramas y otras pruebas esenciales, continúan realizándose con normalidad.

Funcionarios administrativos del Hospital Regional de Pilar, que pidieron no ser identificados, señalaron que el colapso del servicio se debe principalmente al aumento de la demanda, luego de que el IPS dejara de realizar varios estudios por problemas ya conocidos.

Indicaron además que el Hospital Regional absorbió gran parte de esos pacientes, lo que prácticamente duplicó la cantidad de análisis procesados.

Agregaron que la situación también se debe a demoras del Ministerio de Salud Pública, ya que aún no concluyeron los procesos licitatorios para la compra de nuevos reactivos.

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Por su parte, el director del Hospital Regional de Pilar, Dr. Ramón Salinas, evitó responsabilizar exclusivamente al IPS por la situación.

“No podemos culpar directamente al IPS, hay muchos factores. Nosotros ampliamos la cantidad de atenciones; antes entregábamos alrededor de 100 números y ahora estamos dando hasta 250 por día. Estamos haciendo mucho más de lo que veníamos realizando”, expresó.

El director explicó que el hospital tenía previsto unas 10.000 determinaciones laboratoriales al año, cifra que ya fue alcanzada antes de finalizar el periodo previsto debido al incremento de la demanda.

“Ya solicitamos la reposición de los insumos y seguramente el proceso está en marcha. No es que falte todo, pero sí existen algunos reactivos que están escaseando”, afirmó.

IPS también reconoce faltantes

Por su parte, la directora del IPS en Pilar, Gilda Espinoza, confirmó que la previsional también atraviesa la falta de algunos reactivos, aunque aseguró que el servicio continúa funcionando.

“El laboratorio sigue funcionando normalmente, nunca dejó de funcionar. Los únicos reactivos que no tenemos son los de inmunología, por lo que esas muestras se envían a la central una vez por semana o, en algunos casos, se procesan en el hospital si hay disponibilidad”, explicó.

Agregó además que el resto de los estudios se realizan con normalidad, aunque actualmente existe una limitación en gasometría, por lo que se prioriza la atención de pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva Coronaria (UTIC).

Finalmente, indicó que desde la central del IPS informaron que la próxima semana se prevé la llegada de nuevos reactivos para gasometría y electrolitos.