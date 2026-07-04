Prometen respuesta para alumnos que estudian junto a fogatas por falta de aulas en Potrero Naranjo

La promesa surgió luego de una publicación periodística que expuso la realidad que enfrentan alumnos y docentes de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe y el Colegio Nacional de Potrero Naranjo.

La licenciada Liz Rodi, de la Secretaría de Educación de la Gobernación, expresó su preocupación por las condiciones en que se desarrollan las actividades escolares y aseguró que buscarán una salida a la emergencia.

Los estudiantes quedaron sin aulas luego de que el Ministerio de Educación clausurara varios pabellones por riesgo de derrumbe. Desde entonces, las clases se desarrollan al aire libre y, para combatir las bajas temperaturas, los propios alumnos recolectan leña y mantienen encendidas fogatas mientras continúan con sus actividades académicas.

La comunidad educativa insiste en que la única solución es la construcción inmediata de nuevas salas de clases. Padres y docentes afirman que hace más de tres años vienen solicitando una respuesta a las instituciones competentes, sin resultados, mientras organizan actividades para recaudar fondos destinados a cubrir necesidades básicas de la escuela y el colegio.

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La crisis también golpea a la escuela asentada en el mismo predio, cuyos antiguos pabellones fueron clausurados por presentar grietas y riesgo de colapso.

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Ahora, las familias esperan que el compromiso asumido por la Gobernación de San Pedro no quede solo en un anuncio y se traduzca en acciones concretas.