Luqueños festejan el “Kure Luque Ára”

En la tradicional fiesta del “Kuré Luque Ára” hubo abundante gastronomía y, hasta esta hora de la tarde, numerosos artistas ya desfilaron por el escenario. El evento contó con la participación de más de 100.000 personas hasta la siesta de este domingo, según datos de la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Luque.

El evento es de acceso libre y gratuito. Para la actividad fueron habilitados más de 180 stands que comprendieron espacios gastronómicos, al igual que exposiciones de artesanías.

Como cada año, se destacó la preciada carne de cerdo en sus diferentes variedades de platos, además de otros tipos de alimentos.

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En cuanto a la exposición de artesanías, se exhibieron productos elaborados en cuero y telas, como el ao po’i, además de lo que caracteriza a la ciudad, que es la orfebrería, donde la niña mimada fue la filigrana de plata.

En total pasaron por el escenario 16 grupos artísticos, de los cuales el 80 % de los participantes fueron de la ciudad de Luque y los demás, artistas invitados.

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La directora de Educación y Cultura de la Municipalidad de Luque, Belén Villalba, explicó que se trata de la 9ª edición organizada por la Municipalidad local, aunque la fiesta en sí ya viene desarrollándose desde hace 13 años con el nombre de Kuré Ára.

“Esta fiesta es la novena edición. La conocemos así tras el cambio de nombre a Kuré Luque Ára, pero anteriormente era Kuré Ára”, explicó Villalba.

La actividad es una fiesta nacional por su presencia a nivel país. La directora de Cultura de Luque dijo que reciben cada año la visita de personas de ciudades aledañas que se acercan a participar de la gran fiesta que organizan.

Grandes artistas seguirán desfilando en el escenario

La fiesta sigue y todavía falta la actuación de numerosos artistas. Según el listado, en minutos se presenta en el escenario King Py y será seguido por Yoryi Torales, Melodías de mi Tierra, Los Orrego y Juanvi Mendoza.

También actuarán Luis Parra, Merce D’ Zumba, Fátima Román, Mili Brítez y K-chiporros.