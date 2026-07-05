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05 de julio de 2026 a la - 15:45

Luqueños festejan el “Kure Luque Ára”

Cinco músicos actúan en el escenario, el vocalista en camiseta a rayas, bajo el humo festivo, con pantalla de fondo colorida.
El festival “Kure Luque Ára” continuará hasta cerca de la medianoche con espectáculos artísticos.Lucía González

Los luqueños recuerdan este domingo el “Kure Luque Ára” con una fiesta en la que se conjugan gastronomía y arte. El encuentro se desarrolla en la Ciclovía Valois Rivarola, con la participación de más de 100.000 personas desde las 10:00 y se extenderá hasta cerca de las 23:00.

Por Lucía González

En la tradicional fiesta del “Kuré Luque Ára” hubo abundante gastronomía y, hasta esta hora de la tarde, numerosos artistas ya desfilaron por el escenario. El evento contó con la participación de más de 100.000 personas hasta la siesta de este domingo, según datos de la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Luque.

Dos hombres cocinan en carpa, uno con delantal marrón y sombrero claro, el otro con guantes negros. Ambiente festivo y comunitario.
La infaltable paella del Kure Luque Ára, una vez más, fue un éxito.

El evento es de acceso libre y gratuito. Para la actividad fueron habilitados más de 180 stands que comprendieron espacios gastronómicos, al igual que exposiciones de artesanías.

Hombre con camiseta naranja y delantal azul asando carne, en un evento festivo con interacción social y ambiente culinario.
El infaltable asadito de cerdo en el Kure Luque Ára.

Como cada año, se destacó la preciada carne de cerdo en sus diferentes variedades de platos, además de otros tipos de alimentos.

Lea más: Preparativos para 11ª edición del “Kure Luque Ára”

En cuanto a la exposición de artesanías, se exhibieron productos elaborados en cuero y telas, como el ao po’i, además de lo que caracteriza a la ciudad, que es la orfebrería, donde la niña mimada fue la filigrana de plata.

Kure Luque Ára llenó de sabor y atrajo a los apasionados por el cerdo
Kure Luque Ára se llenó de sabor y atrajo a los apasionados por el cerdo.

En total pasaron por el escenario 16 grupos artísticos, de los cuales el 80 % de los participantes fueron de la ciudad de Luque y los demás, artistas invitados.

La directora de Educación y Cultura de la Municipalidad de Luque, Belén Villalba, explicó que se trata de la 9ª edición organizada por la Municipalidad local, aunque la fiesta en sí ya viene desarrollándose desde hace 13 años con el nombre de Kuré Ára.

Niño con gafas y mujer de chaqueta negra sostienen objetos en un mercado al aire libre. Hombre mayor observa.
Una feria de artesanías forma parte del programa del Kure Luque Ára.

“Esta fiesta es la novena edición. La conocemos así tras el cambio de nombre a Kuré Luque Ára, pero anteriormente era Kuré Ára”, explicó Villalba.

La actividad es una fiesta nacional por su presencia a nivel país. La directora de Cultura de Luque dijo que reciben cada año la visita de personas de ciudades aledañas que se acercan a participar de la gran fiesta que organizan.

Gran cantidad de personas sonrientes en mesas bajo una carpa, algunos conversando y comiendo. Ambiente festivo con manteles azules y amarillos.
Asistentes disfrutan del evento Kure Luque Ára en un parque de Luque, compartiendo risas y comida en un ambiente comunitario.

Grandes artistas seguirán desfilando en el escenario

La fiesta sigue y todavía falta la actuación de numerosos artistas. Según el listado, en minutos se presenta en el escenario King Py y será seguido por Yoryi Torales, Melodías de mi Tierra, Los Orrego y Juanvi Mendoza.

También actuarán Luis Parra, Merce D’ Zumba, Fátima Román, Mili Brítez y K-chiporros.