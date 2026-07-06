Ciudad Mujer Móvil cerró primer semestre con más de 27.000 atenciones en todo el país

El programa Ciudad Mujer Móvil, impulsado por el Ministerio de la Mujer con el respaldo de la Oficina de la Primera Dama de la Nación (OPD), culminó el primer semestre de 2026 con 27.819 servicios gratuitos brindados y un alcance directo de 6.537 mujeres y sus familias en distintos puntos del país.

La iniciativa busca acercar los servicios del Estado a comunidades con mayores necesidades mediante jornadas de atención integral, en las que participan diversas instituciones públicas para facilitar el acceso a derechos, asistencia social y trámites esenciales.

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Presencia en ocho departamentos

Durante los primeros seis meses del año, el programa realizó 27 jornadas de atención masiva en igual número de distritos, distribuidos en ocho departamentos del territorio nacional.

Según el Ministerio de la Mujer, el despliegue permitió ampliar la cobertura estatal en zonas consideradas vulnerables, mediante un esquema de trabajo coordinado entre instituciones nacionales y autoridades locales.

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Salud lideró la cantidad de servicios

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social encabezó la prestación de servicios durante el semestre, con un total de 10.018 atenciones médicas e integrales.

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Le siguió la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), que registró 2.371 servicios enfocados en la inclusión de personas con discapacidad.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer brindó 2.140 atenciones, entre ellas orientación jurídica, asistencia psicológica y acciones de prevención de la violencia contra las mujeres.

Cedulación y trabajo interinstitucional

Otro de los organismos con alta demanda fue el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, que realizó 1.321 trámites relacionados con la expedición de cédulas de identidad y la regularización documental de ciudadanos.

Desde la cartera de Estado destacaron que los resultados obtenidos fueron posibles gracias a la articulación entre instituciones públicas y entidades aliadas, además del respaldo logístico de la Oficina de la Primera Dama.

El Ministerio de la Mujer sostuvo que el programa continuará recorriendo comunidades durante el segundo semestre, con el objetivo de mantener la presencia del Estado en zonas alejadas y facilitar el acceso de la población a servicios esenciales.