Ministerio revela cantidad de llamadas al 137 SOS Mujer durante el primer trimestre

La línea 137 para emergencias SOS Mujer, durante el primer trimestre de 2026, cerró con 750 llamadas recibidas por violencia de género, según datos publicados por el Ministerio de la Mujer.

Conforme al reporte, la franja más afectada corresponde a mujeres de 30 a 64 años, con 573 contactos, seguida por el grupo de 18 a 29 años, que registró 157 llamadas.

Estas franjas concentran la gran mayoría de los casos atendidos, aunque el informe también revela que las adolescentes de entre 15 y 17 años realizaron cuatro llamadas y las mujeres mayores de 65 años, 16.

De esta forma, el Ministerio señala que la violencia contra la mujer atraviesa todas las etapas de la vida y no discrimina por edad.

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Ocho de cada diez en etapa de construcción

Otro dato que enfatiza la cartera estatal es que ocho de cada diez de las mujeres que pidieron ayuda se encuentran en plena etapa de construcción personal y laboral, lo que evidencia que la violencia impacta directamente en el desarrollo profesional y personal de las víctimas.

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Ante esta realidad, el Ministerio de la Mujer reiteró la disponibilidad del servicio 137, que es gratuito, anónimo y funciona las 24 horas. “Si vivís o conocés hechos de violencia de género, llamá”, insta la institución.

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