Crisis política en Zanja Pytã: Tribunal Electoral espera dictamen de la Fiscalía para resolver el conflicto

El conflicto entre dos concejales que buscan ocupar de manera efectiva el cargo de intendente de Zanja Pytã sigue su curso en el plano judicial, según informó el presidente del Tribunal Electoral de Amambay. El problema surgió tras la renuncia de Pablino Arévalos (ANR) para inscribirse como candidato al rekutú en las próximas elecciones previstas para el 4 de octubre.

La controversial situación tiene como protagonistas a Perla Franco (ANR) y Antero Ruiz (PLRA). Ambos aseguran que fueron designados por la Junta Municipal de Zanja Pytã para estar al frente de la comuna perteneciente al departamento de Amambay, aunque solo Ruiz tiene resolución del órgano deliberativo.

Franco presentó una resolución firmada por Pablino Arévalos (ANR), “por la cual se acepta la designación de Perla Franco como intendenta”. Ruiz, a su vez, cuenta con una resolución de la Junta Municipal “por la cual se le designa a Antero Ruiz como intendente”.

El juez Víctor Martínez, presidente del Tribunal Electoral de Amambay, informó que se recibió una acción de nulidad planteada por Perla Franco (ANR) respecto a la resolución de la Junta Municipal por la que se le designa a Antero Ruiz (PLRA) como intendente.

Explicó que, tras lo cual, se dio trámite al proceso. En ese sentido, señaló que el Tribunal Electoral dio intervención a la Fiscalía Electoral, que deberá emitir un dictamen a más tardar el próximo viernes, teniendo en cuenta los plazos legales.

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Se resolvería la próxima semana

De acuerdo con lo señalado por el juez Víctor Martínez, presidente del Tribunal Electoral de Amambay, teniendo en cuenta los plazos procesales, entre el martes y el viernes de la semana que viene, dicha instancia se expedirá sobre el caso.

Urgen una respuesta

Tanto Antero Ruiz (PLRA) como el doctor Fabio Almada, miembro del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se acercaron este lunes a las oficinas de la Justicia Electoral para interiorizarse de la marcha del proceso.

“Me designaron, pero el exintendente no me deja entrar a la Municipalidad; su gente se atrincheró ahí”, indicó Ruiz.

Por su parte, Almada dijo que se involucró en el tema a pedido del presidente del PLRA, Alcides Riveros.

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“Él (Antero Ruiz) es el intendente por resolución (de la Junta Municipal); el proceso sigue su curso en el Tribunal Electoral, pero la Municipalidad tiene que funcionar. Sabemos que hay un impedimento, pero intentaremos entrar allá”, expresó.