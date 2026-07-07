Concepción: retreta militar por el 93° aniversario de la segunda Batalla de Nanawa

La recordación se realizó en la plaza Nanawa, donde la Banda de Músicos de la Cuarta División de Infantería junto a las tropas de presentación participaron activamente.

El comandante del Regimiento de Infantería número 10 “Sauce”, coronel Venancio Aníbal Ojeda, dijo en su alocución: “Cuando el enemigo lanzó uno de los ataques más intensos de toda la Guerra del Chaco, utilizando artillería pesada, aviación, tanques y lanzallamas, el paraguayo respondió con coraje, inteligencia, disciplina y una voluntad inquebrantable”, recordó.

“Allí quedó demostrado que la verdadera fuerza de un ejército reside en la moral de sus combatientes y en el liderazgo de sus comandantes”, sostuvo.

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“Hoy también recordamos con especial orgullo a los numerosos concepcioneros que formaron parte de aquella gloriosa campaña del Chaco”, señaló.