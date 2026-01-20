Retreta militar para conmemorar el 93º aniversario de la primera Batalla de Nanawa

La banda de músicos de la Cuarta División de Infantería amenizó el acto de conmemoración de la Batalla de Nanawa con canciones patrióticas, y marcó presencia la tropa de presentación, conformada por un total de siete pelotones. Además, participó la Asociación Ecuestre de Concepción. Estuvieron presentes autoridades y pobladores.

Durante su intervención en el acto, el comandante del Regimiento de Infantería Número 10 “Sauce”, coronel Venancio Aníbal Ojeda Sánchez, dijo: “La batalla de Nanawa no fue solo un enfrentamiento militar; fue una prueba de valor, sacrificio y unidad”.

“Nuestros soldados, con el corazón lleno de patriotismo y la determinación de proteger lo que es nuestro, demostraron una valentía inquebrantable ante la adversidad. Cada uno de ellos, con su sacrificio y entrega, contribuyó a forjar la identidad de un país que se niega a rendirse”, agregó.

La retreta musical constituye una fiesta nocturna o vespertina en la cual una banda militar realiza funciones musicales o conciertos al aire libre. “Esto se realiza generalmente en lugares públicos con el objetivo de fortalecer y alentar la confianza de la población hacia las Fuerzas Armadas”, dijo el comandante de la Cuarta División de Infantería, general de brigada Leoncio Samudio Aquino.

“En los cuarteles de la patria, la retreta constituye la última formación del día, en la cual se hace el control final del personal y se rinde culto a los héroes caídos en defensa de la nación”, explicó.