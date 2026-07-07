Hallan restos óseos posiblemente humanos en Centro Nacional de Prevenidos

Desde el Ministerio de Justicia informaron que encontraron restos óseos posiblemente humanos durante la excavación que realizan en el marco de la remodelación del Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú.

Según detallaron, la excavación se realizó para la instalación de una zapata de columna en uno de los sectores del establecimiento.

“En el marco de las obras de remodelación y reestructuración que se ejecutan en el Centro Nacional de Prevenidos (Ex Tacumbú), durante trabajos de excavación para la construcción de una zapata de columna en un sector del establecimiento, fueron hallados restos óseos, presumiblemente de origen humano”, informaron a través de las cuentas verificadas de la institución.

Agregan que tras el hallazgo, se procedió a resguardar el área y se informó de inmediato al Ministerio Público, que dispuso la intervención correspondiente.

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Hallan restos óseos durante refacción de ex-Tacumbú

Detallaron que un médico forense acudió hasta el Centro Nacional de Prevenidos para realizar los procedimientos técnicos y científicos necesarios para el análisis de los restos.

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“El Ministerio de Justicia colaborará con las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación y de todas las diligencias que correspondan”, afirmaron.