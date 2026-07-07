Heladas se hicieron sentir en San Juan Bautista y productora descarta daños en sus cultivos

San Juan Bautista, Misiones, amaneció con una temperatura de 2 grados a primeras horas de esta jornada, la cual ocasionó la formación de escarchas o heladas, principalmente en zonas de pastizales y lugares libres. Este hecho se registró en algunos lugares puntuales de la ciudad sanjuanina.

Benigna Cardozo, productora hortícola de San Juan Bautista, señaló que la helada que se registró en esta jornada no les afecta en nada, haciendo una comparación de lo que fue la helada del año pasado, que arruinó totalmente los cultivos.

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“Gracias a Dios, hasta ahora no nos afecta prácticamente en nada porque en esta zona no fue tan fuerte y, por suerte, muy rápido desapareció todo. Hacemos una comparación de lo que fue la helada del año pasado: ya amanecía, el sol ya estaba alto y el hielo aún estaba por los cultivos”, indicó Cardozo.

La misma señaló que, para afrontar la helada, los cultivos deben tener una buena humedad, ya que muchos días de lluvias se tuvieron por la zona y el suelo está bien húmedo. Si es que se necesita, ellos vuelven a regarlo bien y, con eso, afrontan la helada, indicó.

Agregó, además, que tiene aproximadamente 12 mil plantines de lechuga, los cuales están en etapa de crecimiento. También tiene cultivos de cebolla de verdeo, acelga, remolacha, zanahoria, repollo y perejil, que son la producción permanente de esta familia.

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El pronóstico del tiempo para esta ciudad indica: frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, luego variables, escarchas, neblinas en las primeras horas. La temperatura solamente llegaría hasta 15 grados.