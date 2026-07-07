Nacionales
07 de julio de 2026 a la - 12:37

Heladas se hicieron sentir en San Juan Bautista y productora descarta daños en sus cultivos

Césped cubierto de escarcha, con un coche transitando por una carretera rural al fondo.
Heladas y escarchas se observaron en pastizales y espacios abiertos de San Juan Bautista tras el descenso de la temperatura a 2 grados durante las primeras horas de este martes.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. La capital del octavo departamento registró en las primeras horas de este martes una temperatura de 2 grados, lo que dio lugar a la formación de heladas en pastizales y diversos cultivos, conforme a las previsiones de la Dirección de Meteorología. Productora señala que hasta ahora no está afectando sus cultivos.

Por Jesús Riveros

San Juan Bautista, Misiones, amaneció con una temperatura de 2 grados a primeras horas de esta jornada, la cual ocasionó la formación de escarchas o heladas, principalmente en zonas de pastizales y lugares libres. Este hecho se registró en algunos lugares puntuales de la ciudad sanjuanina.

Benigna Cardozo, productora hortícola de San Juan Bautista, señaló que la helada que se registró en esta jornada no les afecta en nada, haciendo una comparación de lo que fue la helada del año pasado, que arruinó totalmente los cultivos.

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“Gracias a Dios, hasta ahora no nos afecta prácticamente en nada porque en esta zona no fue tan fuerte y, por suerte, muy rápido desapareció todo. Hacemos una comparación de lo que fue la helada del año pasado: ya amanecía, el sol ya estaba alto y el hielo aún estaba por los cultivos”, indicó Cardozo.

Campo cultivado con hileras ordenadas de lechugas verdes, entorno rural cuidado y vegetación diversa al fondo.
Heladas no han afectado la producción horticola.

La misma señaló que, para afrontar la helada, los cultivos deben tener una buena humedad, ya que muchos días de lluvias se tuvieron por la zona y el suelo está bien húmedo. Si es que se necesita, ellos vuelven a regarlo bien y, con eso, afrontan la helada, indicó.

Agregó, además, que tiene aproximadamente 12 mil plantines de lechuga, los cuales están en etapa de crecimiento. También tiene cultivos de cebolla de verdeo, acelga, remolacha, zanahoria, repollo y perejil, que son la producción permanente de esta familia.

El pronóstico del tiempo para esta ciudad indica: frío a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, luego variables, escarchas, neblinas en las primeras horas. La temperatura solamente llegaría hasta 15 grados.

Campo de hierba verde cubierto de escarcha con árboles dispersos y carretera al fondo, emanando frescura y tranquilidad.
Heladas en San Juan Bautista, Misiones.