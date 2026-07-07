Kenneth Nju defiende a Paraguay: “Nunca sentí discriminación aquí”

A través de su red social Instragram, el camerunés Nenneth Nju, el exjugador que desarrolló gran parte de su carrera deportiva en Paraguay y donde reside actualmente, salió al paso de los comentarios en redes sociales que se generaron tras el cruce entre la diputada Celeste Amarilla y el jugador francés Kylian Mbappé.

Tras la derrota de la Albirroja, la senadora publicó una serie de comentarios en la red social X cargados de insultos y contenido de carácter racista dirigidos hacia el delantero francés, que no tardó en tener respuesta por parte del futbolista y sus seguidores.

En un breve video, el exfutbolista dio su punto de vista sobre el Paraguay, los paraguayos, y lo feliz que es viviendo en acá: “Soy de Camerún y hace 26 años que estoy en esta tierra, que es una tierra bendita. Tengo tres hijas y ni por decreto presidencial voy a cambiar de país. Voy a quedarme en Paraguay hasta que me muera”.

“Yo no sé si hay otro país como Paraguay en este mundo, por el calor humano. En mis 26 años acá, nunca jamás he recibido rechazo, nunca he sentido esa discriminación que estoy leyendo en las redes sociales”, afirmó.

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En otro momento contó que hace pocos días volvió de Camerún con tres chicos para entrenarlos y prepararlos para probar suerte en el fútbol.

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“Estuvimos trabajando en la Costanera de Asunción y ahí la gente nos brindó mucho calor, nos demostró aceptación y querían compartir con nosotros ese momento”, apuntó.

Para finalizar, remarcó que la gente no puede agarrar las palabras de una sola persona para matar a todo un país. “Soy de Camerún, como Mbappé, y me siento bien en Paraguay, porque el calor humano que hay acá, no vas a encontrar en otra parte”.