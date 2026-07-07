Nueva mortandad de peces en Paso Yobai: Fiscalía investiga posible contaminación en arroyo Sanabria.

Pobladores de la comunidad de Ykua Porã, en el distrito de Paso Yobai, denunciaron una nueva mortandad de peces en el arroyo Sanabria, donde el agua adquirió una coloración rojiza antes de que comenzaran a aparecer ejemplares sin vida.

Los reportes fueron realizados por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la presencia de numerosos peces muertos en un tramo del arroyo ubicado entre la comunidad de Ykua Porã y el barrio San Cosme y Damián.

Según los denunciantes, horas antes de la mortandad el cauce presentó una llamativa coloración rojiza, situación que despertó preocupación entre los pobladores debido a antecedentes similares registrados en el distrito.

Los vecinos sospechan que el hecho podría estar relacionado con la actividad minera desarrollada en la zona y apuntan como una de las posibles causas al derramamiento de cianuro utilizado en las piletas de lixiviación para el procesamiento de oro.

Indicaron, además, que las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas pudieron haber provocado el desborde de esas piletas, permitiendo que productos químicos alcanzaran los cursos de agua cercanos.

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Tras la denuncia, una comitiva de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público se constituyó en el sitio para realizar las primeras diligencias investigativas. El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal María Jadiyi Ortiz, con el acompañamiento de efectivos de la Comisaría 15ª de Paso Yobai.

Durante la inspección, los intervinientes documentaron el estado del arroyo mediante registros fotográficos y audiovisuales, además de recolectar peces hallados sin vida y otras evidencias que serán incorporadas a la investigación. La fiscal Ortiz explicó que también fueron tomadas muestras del agua, las cuales serán remitidas al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

El objetivo de los análisis laboratoriales será determinar si existe presencia de algún agente químico contaminante y establecer cuál fue la sustancia que provocó la mortandad de los peces. La representante del Ministerio Público indicó que recién una vez concluidos esos estudios será posible determinar las causas del episodio y establecer eventuales responsabilidades penales.

Distrito marcado por antecedentes de contaminación

La mortandad de peces en cursos hídricos de Paso Yobai no constituye un hecho aislado. En los últimos años, pobladores de distintas compañías del distrito han realizado reiteradas denuncias por episodios similares, en los que aparecieron centenares de ejemplares muertos en arroyos cercanos a zonas donde se desarrolla la actividad minera vinculada a la extracción de oro.

Estos casos motivaron en varias oportunidades la intervención del Ministerio Público y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que llevaron adelante inspecciones, tomaron muestras de agua y dispusieron investigaciones para determinar si existía contaminación por sustancias químicas utilizadas en los procesos de lixiviación. Algunas de esas causas derivaron en procesos penales y sanciones administrativas contra empresas del sector.