Clínicas: pacientes reclaman debido a fallas en sistema de agendamiento

Ciudadanos que aguardaban atención en el Hospital de Clínicas señalaron que desde la semana pasada no funciona la línea telefónica utilizada para el agendamiento de consultas, por lo que la única alternativa disponible es acudir personalmente al centro asistencial.

Según relataron, el problema afecta principalmente a quienes necesitan turnos para consultas con especialistas. Una paciente explicó que el personal únicamente informa que la línea telefónica sigue fuera de servicio. “Nos dicen que no tienen linea, solo eso”, detalló un paciente.

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Acumulación de más personas

La situación provoca que cada mañana aumente la cantidad de personas que llegan desde muy temprano para asegurar un lugar en la fila y conseguir una cita médica.

Los usuarios indicaron que la modalidad exclusivamente presencial genera una mayor concentración de pacientes en los accesos al hospital, especialmente durante las primeras horas del día.

Una de las pacientes destacó que, debido a las bajas temperaturas registradas en los últimos días, las autoridades del hospital permiten ahora que los usuarios ingresen al edificio para resguardarse del frío.

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“Ahora, por suerte, abren para que entremos porque hace mucho frío en el pasillo”, expresó.

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Falta de medicamentos

Además de las dificultades para conseguir turnos, otro usuario habló de la escasez de medicamentos en el sistema público de salud. “Medicamentos nunca hay en ningún hospital luego”, afirmó resignado al ser consultado sobre la provisión de fármacos.

No obstante, los entrevistados coincidieron en destacar la atención brindada por los profesionales y funcionarios del Hospital de Clínicas.

“La atención es espléndida en general, atienden muy bien en todos los sentidos”, valoró una paciente, diferenciando la calidad del servicio médico de los inconvenientes administrativos y de abastecimiento.