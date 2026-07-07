Pacientes se quejan de prolongada espera expuestos al frío en Clínicas

Usuarios del Servicio de Oftalmología del Hospital de Clínicas manifestaron su malestar por las condiciones en las que tuvieron que esperar para ser atendidos. Según las denuncias, desde tempranas horas permanecieron en el corredor, sin un espacio adecuado que los proteja de las bajas temperaturas.

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Los pacientes señalaron que la jornada se inició con una temperatura de 3 °C, situación que afectó especialmente a niños y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables ante el frío, y que hasta debieron taparse con frazadas.

Indicaron que la falta de un área cerrada adecuadamente obliga a decenas de personas a permanecer durante varias horas expuestas a las inclemencias del tiempo mientras aguardan su turno para ingresar al consultorio.

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Los denunciantes expresaron su preocupación por las consecuencias que esta situación podría generar en la salud de los pacientes, principalmente en menores de edad y personas de la tercera edad, quienes podrían sufrir cuadros respiratorios a causa de la exposición prolongada a las bajas temperaturas.

“Esto es de hace años y creo que debería mejorar drásticamente la manera en que hacen esperar a los pacientes”, reclamó la paciente Ada Luz Galeano.

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Los pacientes también solicitaron a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital de Clínicas que impulsen mejoras en la infraestructura destinada a la espera de los pacientes, a fin de garantizar condiciones más seguras y dignas durante el acceso a la atención médica.

Intentamos contactar con el director del Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, para escuchar su versión sobre las quejas, pero este no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.