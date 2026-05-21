En Hospital de Clínicas se compra todo, denuncian pacientes

En los últimos meses, o casi siempre, se ha normalizado en el Hospital de Clínicas la asistencia de pacientes sin la provisión de medicamentos, denuncian los cientos de pacientes que acuden a diario al hospital escuela.

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Medicinas costosas como son los antibióticos, analgésicos y otros insumos deberían estar en el vademécum, pero en lugar de ocupar los estantes de la farmacia, el mejor camino es tocar el bolsillo de los pacientes, denuncian.

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Carolina García contó que su mamá está internada en el hospital desde hace dos meses, y menciona que deben comprar absolutamente todo. Entre los medicamentos que debieron adquirir por su cuenta está: vancomicina; meropenem; tazonam; y otros medicamentos que no pudo precisar.

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“De entre todos los medicamentos que tuvimos que comprar ya habremos gastado más de G. 5.000.000, y este monto para una persona que no tiene como costear es difícil. Durante 15 días una fundación que están en este lugar nos facilitó los medicamentos que necesitábamos. Luego ya tuvimos que comprar. Por lo general hay personas dentro del hospital que ofrecen la venta de medicamentos. Es todo un negocio acá”, lamentó.

A esto se suma la falta de insumos en los laboratorios. El Hospital no cuenta con reactivos para realizar los diferentes tipos de análisis clínicos, por lo que los pacientes deben rebuscarse en los laboratorios externos, que están instalados en los alrededores del nosocomio.

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La infraestructura que ofrece el hospital es otro punto del cual se quejan los pacientes, ya que el hospital se encuentra lleno de basuras patológicas, y el basurero de residuos patológicos está expuesto y lleno de charco.

Los estacionamientos igualmente están con desniveles, agujeros que, con el paso de los vehículos, estos quedan dañados.

Versión del director

Sobre la preocupación de los pacientes, el director Jorge Giubi indicó que el Hospital de Clínicas, como centro de referencia nacional de alta complejidad, mantiene una demanda asistencial muy elevada y dinámica, lo que obliga a una reposición permanente de medicamentos, insumos y reactivos.

“Pueden presentarse faltantes puntuales o transitorios de determinados productos, situación que es monitoreada y gestionada continuamente por las áreas responsables a fin de garantizar la continuidad de la atención”, resaltó.

En cuanto a las condiciones edilicias y de limpieza, sostuvo que existen servicios y controles permanentes, sin perjuicio de que se realicen verificaciones y refuerzos cuando se detectan necesidades específicas en determinadas áreas.

“Toda observación concreta es importante y será verificada institucionalmente a través de los canales correspondientes”, concluyó.