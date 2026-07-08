Denuncias contra el cardenal Cristóbal López: esto dice la Arquidiócesis de Asunción

Ante las reiteradas consultas recibidas por parte de diversos medios de comunicación, la oficina de prensa de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción emitió un comunicado oficial respecto a la situación del cardenal Cristóbal López Romero, actual arzobispo de Rabat (Marruecos), quien se encuentra bajo una investigación preliminar dentro de la Iglesia católica.

En el documento, la sede eclesial capitalina informa que tomó conocimiento del comunicado oficial difundido por la Arquidiócesis de Rabat. Según lo manifestado por el propio cardenal López Romero, el proceso indagatorio en curso tiene su origen en una serie de denuncias formuladas en su contra por supuestos “comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas”.

El arzobispado local detalló que el religioso expresó su total disposición para colaborar activamente con las autoridades eclesiásticas competentes, sometiéndose a las normativas y procedimientos contemplados en el Derecho Canónico. Asimismo, con el propósito de no interferir en el desarrollo normal de las averiguaciones y de facilitar la labor de las instancias responsables, López Romero resolvió apartarse temporalmente de la conducción de las celebraciones públicas y de toda actividad pastoral.

Por su parte, la Arquidiócesis de Asunción consideró oportuno aguardar el avance y desenlace de la investigación, así como de las actuaciones que correspondan. Concluyó señalando que acompaña con su oración a todas las personas que se encuentran involucradas, expresando su confianza en que este proceso contribuirá al total esclarecimiento de los hechos, en un marco de verdad, justicia y caridad.

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¿Quién es Cristóbal López y cuál es su relación con Paraguay?

El caso del cardenal Cristóbal López Romero generó un profundo impacto en la comunidad católica local debido a su extensa trayectoria y fuerte arraigo en el país, donde llegó a obtener la nacionalidad paraguaya.

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Dos décadas de labor en el país : de origen español (nacido en Almería), el religioso salesiano llegó a Paraguay en el año 1984, cuando tenía 32 años. Permaneció en territorio nacional durante 18 años de intensa labor pastoral y educativa.

Cargos de relevancia : durante su estancia, se desempeñó como superior provincial de la congregación de los Salesianos en el Paraguay en el periodo comprendido entre 1994 y 2000.

Aporte civil y comunicacional: fue presidente de la Conferencia de Religiosos del Paraguay, integró el consejo asesor del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y fundó la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay (ACC).

Tras dejar el país, continuó su labor en Marruecos y Bolivia. En el año 2017, el papa Francisco lo nombró arzobispo de Rabat y, apenas dos años más tarde, en octubre de 2019, lo elevó a la dignidad de cardenal, lo que hizo que en diversos círculos eclesiales e informativos locales se lo considerara afectuosamente como “el cardenal paraguayo”.

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Los detalles de las acusaciones

La apertura de la investigación eclesiástica se dio a conocer luego de que trascendiera que al menos cinco mujeres acusaran al cardenal de presunta agresión sexual, de acuerdo con testimonios y fuentes cercanas al caso obtenidos por agencias internacionales de noticias como AFP.

A pesar de haber tomado la determinación de apartarse temporalmente de sus funciones pastorales, López Romero negó categóricamente las acusaciones de corte sexual en una declaración brindada a la agencia EFE: “No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual”.