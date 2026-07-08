Ministerio de Justicia activó mecanismos de búsqueda e identificación de restos óseos

Desde el Ministerio de Justicia informaron que encontraron restos óseos posiblemente humanos durante la excavación que realizan en el marco de la remodelación del Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú.

Según detallaron, la excavación se realizó para la instalación de una zapata de columna en uno de los sectores del establecimiento.

Tras el hallazgo, se procedió a resguardar el área y se informó de inmediato al Ministerio Público, que dispuso la intervención correspondiente.

Sobre este hecho, Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, confirmó que ya se activaron los mecanismos de búsqueda e identificación de estos restos.

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“Un hecho como este siempre trae a la memoria ese capítulo oscuro que tocó vivir a cada uno de los paraguayos en aquella época (Dictadura stronista). Nosotros, como institución responsable, activamos los mecanísmos de búsqueda e identificación de cualquier restos óseos que se encuentran”, señaló el ministro.

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Remarcó que ya han comunicado al Ministerio Público y se realizaron los trabajos previos de conservación de cada uno de los restos que fueron encontrados. “Lo primero es reconfirmar que sean restos óseos y luego ver si se puede identificar a quien o quienes podrían pertencer”.

Por otra parte, Nicora adelantó que el médico de la penitenciaría indicó que parecerían ser restos de costillas, columnas y piernas. “Todo esto debe ser confirmado por los profesionales responsables, pero lo más probable es que estamos frente a restos óseos, que serían bastante antiguos”.

Familiares de desaparecidos del stronismo manejaban la información de que en el penal (hoy Centro Nacional de Prevenidos) se cometieron torturas y asesinatos, y que supuestamente los cuerpos fueron enterrados allí.