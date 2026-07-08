PJC: Fiscalía inicia investigación por desaparición de evidencia del Palacio de Justicia

La sede regional de Pedro Juan Caballero del Ministerio Público, informó que designó al fiscal Emilio Álvarez para llevar adelante la investigación penal tras la desaparición de una pistola del depósito de evidencias del Palacio de Justicia de esta ciudad.

El fiscal del caso indicó que dio inicio a la serie de diligencias. “La figura utilizada es la de hurto especialmente grave y otros; ya pedí imágenes de circuito cerrado, informe sobre los encargados de la bóveda donde estaba el arma y el contenido de la lista de novedades sobre quiénes tuvieron acceso al depósito”, expresó Álvarez.

¿Quién sustrajo el arma?

El fiscal Emilio Álvarez manifestó que en el inicio de la investigación, aún no se tiene de forma específica a sospechosos del delito; aclaró que varios serán llamados a declarar en los próximos días, entre ellos el encargado de la bóveda de guardia en el momento de la desaparición de la evidencia.

¿Es un caso de funcionario infiel?

El juez Luis Benítez, presidente del Consejo Administrativo de la Circunscripción Judicial de Amambay, explicó que la bóveda es de acceso restringido. “Creo improbable el ingreso de personas ajenas a la institución al lugar donde se encontraba el arma que desapareció; no puedo aventurarme en decir que es un caso de funcionario infiel pero sí de una grave negligencia”, dijo.

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Agregó que la bóveda es un lugar con medidas de seguridad especiales y que “hay personas encargadas de esa sección que tendrían que responder por la desaparición del arma”. El magistrado informó que remitió los antecedentes al Consejo de Superintendencias de la Corte Suprema de Justicia para deslindar las responsabilidades administrativas.