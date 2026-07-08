Video: Orlando Gill visitó el Colegio Internacional de Asunción y esta fue la reacción de los estudiantes

El destacado arquero de la Selección Paraguaya de Fútbol, Orlando Gill, quien salió como jugador destacado en los dos últimos partidos disputados en el Mundial de Fútbol Fifa 2026, visitó hoy a la comunidad educativa del Colegio Internacional de Asunción.

El jugador tuvo una destacada participación en el evento de mayor relevancia de fútbol en el mundo, disputando los partidos con el equipo albirrojo.

Ya en el partido contra Turquía, en la fase de grupos, se destacó por volver impenetrable el arco de Paraguay en el que debía ganar para poder avanzar de la fase de grupos a los dieciseisavos de final.

Ya en el primer partido de dieciseisavos de final, en la disputa contra Alemania, Gill atajó varios tiros al arco albirrojo, además de ser clave en la tanda de penales, donde atajó dos tiros de la tetracampeona del mundo, para que después Juan Canale anote el gol que logró el pase de Paraguay a Octavos.

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Visitas de Orlando Gill

Ya en octavos, si bien finalmente el equipo albirrojo se eliminó tras perder por la mínima diferencia por un gol de penal convertido por Kylian Mbappé, Gill salió elegido como mejor jugador del partido por no permitir gol alguno fuera del penal. Incluso tapó dos cañonazos al capitán francés que lo convirtieron en un ídolo.

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Esto, sumado a su historia de vida, marcada por el sacrificio que tuvo que hacer por su hija, obligado a vender hasta su ropa, lo volvió el héroe de la selección de este mundial, pese a la eliminación.

“Fue un verdadero honor recibir a Orlando Gill quien recorrió las instalaciones del colegio, y nos regaló momentos memorables. Los estudiantes vivieron este encuentro con mucha emoción y alegría al conocer de cerca al querido arquero de la Selección Paraguaya, quien hoy es un orgullo para todo el país”, escribieron desde la cuenta oficial de la red social Instagram de la institución educativa.

Esta visita se suma a la que ayer realizó Gill a los niños del Hospital de Acosta Ñu.