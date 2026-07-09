Denuncian a docente por maltrato a un alumno en Pedro Juan Caballero

La madre de un niño de 5 años formuló denuncia contra una docente de la Escuela Rebeca Alén por el supuesto maltrato a su hijo ante la Fiscalía. Según su relato, después del episodio registrado en los primeros días de julio, el alumnito se siente mal y ya no asiste a clases.

La madre del niño señaló que su hijo quedó muy afectado después de lo que pasó. “Fue horroroso, no terminó bien la tarea, la profesora le quitó la hoja, golpeó la mesa, le dijo ‘bruto’ y sus compañeritos se rieron de él”, expresó.

Agregó que el pequeño alumno quedó con secuelas, con problemas en su sueño y sin ganas de volver a la escuela, y que espera que haya sanciones en contra de la docente denunciada.

La licenciada Celia Alén, directora de la institución educativa, informó que activó el protocolo para que se tomen las medidas correspondientes. Agregó que la docente denunciada negó haber cometido el maltrato.

Será separada del cargo, afirman

Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía sobre el supuesto maltrato en perjuicio de un niño de 5 años, la docente será separada del cargo mientras dure la investigación, tal como manda el protocolo, como una medida de protección, según anunció la licenciada Nidia Torres, supervisora educativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: apartan a docente por maltrato verbal a un estudiante de tercer grado en Obligado, Itapúa