Ejercito invita a la ciudadanía a compartir jornada hípica y San Juan Paha en San Juan Bautista

Con el lema “Viví una jornada única junto a la familia militar”, la Segunda División de Caballería prepara una competencia hípica de confraternidad y el tradicional San Juan Ára Paha, en una actividad abierta a toda la ciudadanía.

La celebración forma parte de las actividades por el Mes del Glorioso Ejército Paraguayo, y cuyo día festivo se conmemora el próximo 24 de julio. A través de esta iniciativa, la unidad militar busca fortalecer los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, abriendo las puertas del cuartel para compartir una jornada de integración, tradición y camaradería.

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Las actividades se desarrollarán este sábado 11 de julio, a partir de las 8:00, en el predio de la unidad militar. La jornada incluirá una competencia ecuestre, juegos tradicionales de San Juan, asado a la estaca, comidas típicas y otras propuestas para toda la familia. El acceso será libre y gratuito, informó el comandante de la Segunda División de Caballería, el general de brigada Osmar Ortiz.