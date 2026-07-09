Nacionales
09 de julio de 2026 a la - 13:26

Ejercito invita a la ciudadanía a compartir jornada hípica y San Juan Paha en San Juan Bautista

Cartel que anuncia competencia hípica con información sobre el evento, jinete saltando un obstáculo y un ambiente festivo.
La 2ª División de Caballería invita a participar de una jornada de actividades en San Juan Bautista, Misiones, el 11 de julio.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. La Segunda División de Caballería prepara una competencia hípica de confraternidad y el tradicional San Juan Ára para compartir con la ciudadanía. La actividad busca fortalecer la integración, con un encuentro abierto al público que incluirá competencias ecuestres, juegos tradicionales y comidas típicas.

Por Jesús Riveros

Con el lema “Viví una jornada única junto a la familia militar”, la Segunda División de Caballería prepara una competencia hípica de confraternidad y el tradicional San Juan Ára Paha, en una actividad abierta a toda la ciudadanía.

La celebración forma parte de las actividades por el Mes del Glorioso Ejército Paraguayo, y cuyo día festivo se conmemora el próximo 24 de julio. A través de esta iniciativa, la unidad militar busca fortalecer los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, abriendo las puertas del cuartel para compartir una jornada de integración, tradición y camaradería.

T

Lea más: San Juan Ára en el Colegio República Argentina reunirá juegos tradicionales y comidas típicas

Las actividades se desarrollarán este sábado 11 de julio, a partir de las 8:00, en el predio de la unidad militar. La jornada incluirá una competencia ecuestre, juegos tradicionales de San Juan, asado a la estaca, comidas típicas y otras propuestas para toda la familia. El acceso será libre y gratuito, informó el comandante de la Segunda División de Caballería, el general de brigada Osmar Ortiz.