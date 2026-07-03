San Juan Ára en el Colegio República Argentina reunirá juegos tradicionales y comidas típicas

El Colegio República Argentina de Asunción, ubicado en la calle Cerro Corá entre Brasil y Constitución, celebrará este viernes el tradicional San Juan Ára. La actividad reunirá a estudiantes, padres y docentes en una jornada dedicada a las costumbres paraguayas.

Durante la celebración habrá actividades características de esta festividad, como la carrera vosa, el árbol de la suerte, la pruebera, entre otros juegos tradicionales.

Los asistentes también podrán degustar platos típicos paraguayos, entre ellos pastel mandi’o, payagua mascada y asadito.

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Invitan a toda la comunidad educativa

La directora del Colegio República Argentina, Maribel Ledesma, invitó a toda la comunidad educativa a participar de la celebración y destacó el valor cultural de la actividad.

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“Esta invitación es para toda la comunidad educativa. Es un espacio para que los niños y padres pueden venir a compartir para que puedan recordar nuestra cultura”, indicó.

Ledesma también resaltó que el festejo se desarrollará en la antesala del partido de la Albirroja frente a Francia y en un contexto de entusiasmo por una eventual clasificación a octavos de final.

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El San Juan Ára, que se conmemora el 24 de junio, se extenderá durante toda la mañana de este viernes, según informó la directora.