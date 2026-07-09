En Tacuatí paralizan clases para exigir reposición de rubros docentes

La Escuela N° 3998 de la comunidad rural Tacuatí Poty y el Colegio Nacional Tacuatí Poty, instituciones que funcionan en un mismo predio, iniciaron desde el lunes la toma de la institución como medida de protesta. Los manifestantes reclaman la asignación de rubros para cubrir horas cátedras vacantes.

Los padres, estudiantes y docentes exigen la reposición de 102 horas cátedras correspondientes a las materias de Ética, Historia, Trabajo y Tecnología, y Educación Física, que afectan a alumnos del séptimo, octavo y noveno grado. La falta de docentes genera preocupación en la comunidad educativa.

El conflicto se originó luego de que el docente responsable de dichas materias sufriera un accidente hace aproximadamente un año y seis meses. Ante esta situación, fueron designados cinco docentes para cubrir las horas mientras se gestionaba la reposición del rubro correspondiente.

Según los educadores, pese a que el docente accidentado obtuvo una resolución de función pasiva y correspondía la reposición del rubro, el trámite no se concretó. Los cinco profesores trabajaron durante un año sin percibir remuneración, como muestra de solidaridad y para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes.

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Este semestre, los docentes resolvieron dejar de cubrir las horas cátedras sin rubro, dejando nuevamente sin profesores a los alumnos en más de 100 horas de clases. La situación llevó a la comunidad educativa a tomar medidas de protesta.

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Ante la falta de respuestas del Ministerio de Educación y Ciencias, padres, alumnos y docentes decidieron unirse y paralizar las actividades educativas como última alternativa de reclamo. Exigen una solución inmediata para garantizar el derecho a la educación.

Los manifestantes lamentan la falta de respuestas del Estado y califican la situación como una muestra de abandono hacia la comunidad educativa de Tacuatí Poty. Aseguran que mantendrán la medida de fuerza hasta lograr una respuesta favorable.