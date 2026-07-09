Essap anuncia cortes y baja presión de agua en Asunción por este motivo

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) emitió un comunicado oficial advirtiendo a los usuarios de Asunción sobre posibles afectaciones en el suministro de agua potable durante la jornada de este jueves.

La institución explicó que las dificultades en el servicio se deben a tareas de mantenimiento programadas, específicamente la limpieza del reservorio y del tanque elevado ubicados en el Centro de Distribución ISE, situado sobre las calles Timbo, entre Paso de Patria y Concepción.

Debido a estos trabajos, los usuarios podrían experimentar cortes temporales o una notable baja presión en el suministro de agua en los siguientes barrios:

Hipódromo

San Pablo

Terminal

Ntra. Sra. de la Asunción

Parte de Nazaret

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La Essap también advirtió que las maniobras podrían generar escurrimiento de agua en la vía pública cercana al centro de distribución. Por este motivo, se recomienda a los conductores y transeúntes circular con precaución por la zona de las calles Timbo para evitar incidentes.

La empresa estatal pidió disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de los usuarios, reafirmando que estas labores tienen como objetivo principal mejorar la calidad del servicio de agua potable brindado a la capital.