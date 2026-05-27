Fuga de agua de Essap destruye calles y genera insalubridad en Virgen de la Asunción

Un equipo de ABC TV verificó el pésimo estado de las calles del barrio Virgen de la Asunción, en la capital del país, donde importantes pérdidas de agua servida afectan la infraestructura vial y complican la movilidad de vecinos y conductores.

Uno de los puntos más críticos se encuentra sobre la calle San Juan, paralela a Lombardo, donde una gran cantidad de agua permanece acumulada de manera constante sobre la calzada.

La pérdida, generada por caños rotos de la Essap, abarca sectores enteros y acelera el deterioro de la capa asfáltica.

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Caños rotos generan daños en barrio Virgen de Fátima

La presencia permanente de agua sobre el pavimento provoca el desprendimiento del asfalto y la aparición de profundos deterioros en la superficie vial. Como consecuencia, los vehículos deben reducir considerablemente la velocidad para evitar daños, mientras que los peatones enfrentan dificultades para desplazarse.

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Además del perjuicio al tránsito, el agua acumulada genera un ambiente de insalubridad debido al estancamiento prolongado.

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Sectores empedrados quedan intransitables para peatones

La problemática se agrava en los tramos donde ya no existe pavimento y las calles son de empedrado. En estos sectores, el agua se acumula en grandes cantidades y forma charcos que impiden la circulación peatonal.

Los vecinos deben sortear zonas inundadas para movilizarse, por lo que reclaman una intervención urgente de la Essap y la Municipalidad de Asunción.