Excomandante Francisco Alvarenga cumplirá penas por corrupción en 2030

El incidente de pena unitaria planteado por la defensa del excomandante de la Policía Nacional Francisco Pastor Alvarenga Núñez fue admitido por la jueza de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno Sandra Kirchhofer, quien estableció que el encausado compurgará la totalidad de su pena de privación de libertad de 9 años y seis meses el 9 de marzo de 2030.

Además la magistrada resalta en el Auto Interlocutorio N° 298 dictado este jueves 9 de julio, que Alvarenga Núñez cumplió la mitad de la pena unificada en fecha 9 de junio de 2025 y podrá solicitar su libertad condicional desde el 9 de enero de 2027.

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“El condenado posee prognosis para su vida en libertad, ha acreditado fehacientemente su participación en actividades varias acordes con el tratamiento penitenciario que forjen en él la capacidad de vivir respetando la ley, solventar sus propias necesidades y las de su familia”, resalta parte de la resolución emanada del juzgado de Ejecución a cargo de la presente causa penal.

No obstante, según Kirchhofer, el excomandante de la Policía Nacional denota al mismo tiempo la existencia de ciertos rasgos que deben ser superados a los efectos de acreditar un cambio positivo que faciliten su readaptación e integración funcional al contexto socio ambiental respecto al cumplimiento de los fines de la reinserción.

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Francisco Alvarenga, condenado por enriquecimiento ilícito

El 21 de junio de 2022 el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Yolanda Portillo e integrado con Elsa García y Yolanda Morel, condenó al excomandante de la Policía Nacional a 6 años de prisión, más el comiso de bienes inmuebles, tras probarse en juicio oral y público su culpabilidad en el hecho de enriquecimiento ilícito.

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Además de la condena a 6 años de pena privativa de libertad, en el juicio oral el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos ordenó el comiso de bienes inmuebles de Francisco Alvarenga, por valor de G. 1.110.986.525.

Al momento de dar a conocer la sentencia la presidenta del tribunal, Yolanda Portillo explicó que entre octubre de 2005 y marzo de 2015 el excomandante de la Policía Nacional tuvo egresos que excedían sus legítimas posibilidades económicas.

Al respecto la magistrada puntualizó que en el plazo de análisis Alvarenga Núñez tuvo ingresos por G. 963.015.681 y realizó préstamos por G. 70 millones, totalizando así el monto de G. 1.033.015.681 que obtuvo de manera lícita.

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Sin embargo, en el mismo periodo Alvarenga Núñez tuvo gastos familiares, adquirió bienes muebles e inmuebles y vehículos automotores por la suma de G. 2.315.548.547, suma que restada de sus ingresos lícitos dan el total de G. 1.183.171.500 que no tiene correspondencia.

Condena por negociado con combustibles

En octubre de 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas a 4 años de cárcel para el excomandante Alvarenga por lesión de confianza y de 8 años de prisión para el exsuboficial Roberto Osorio, por el negociado de combustibles, que causó un perjuicio de G. 1.159.242.000 a la institución.

Dichas penas fueron dictadas el 18 de diciembre de 2018, cuando el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Mesalina Fernández, Alba González y Gloria Hermosa condenó a los exuniformados por el pedido y uso irregular de 186 tarjetas “free”.

Dichas tarjetas fueron proporcionadas por Petropar tras la firma de un convenio en febrero del año 2015, para la provisión de combustible a la Policía Nacional, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial a la institución policial de G. 1.159.242.000.

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El excomandante de la Policía Francisco Alvarenga fue condenado por lesión de confianza en calidad de autor, y el suboficial Roberto Osorio por lesión de confianza en calidad de cómplice y producción de documentos no auténticos en calidad de autor.