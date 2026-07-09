Ñemby: hombre resulta herido de bala tras discusión en estación de servicio

Un hombre de 32 años fue víctima de un ataque a balazos durante la madrugada de este jueves en el barrio Mbokajaty de la ciudad de Ñemby. El hecho ocurrió aproximadamente a las 03:50 sobre las calles 29 de Septiembre y 6 de Enero, frente al Colegio José Meza.

La víctima, identificada como Ulises Renatto Rodríguez Villalba, se encontraba en una estación de servicio, donde fue a comprar bebidas alcohólicas, cuando se inició una fuerte discusión con un grupo de aproximadamente seis personas.

Según el relato de Richard Bogado, quien acompañaba a la víctima, al notar que estaban siendo superados en número por los desconocidos, ambos intentaron huir corriendo del sitio.

Fue en ese momento cuando los agresores abrieron fuego contra ellos. Rodríguez Villalba recibió un disparo con orificio de entrada y salida a la altura del cuello.

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La fiscala Gladys González, quien está a cargo de la investigación, comentó que Ulises Rodríguez estaba jugando fútbol con sus amigos en el polideportivo del colegio hasta las 22:00 y posterior a eso quedaron para el famoso tercer tiempo.

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“Cuando estas dos personas se trasladan hasta un servicentro para comprar más bebidas, aparentemente ahí hubo un inconveniente, que todavía no podemos confirmar porque la víctima sigue hospitalizada”, mencionó la fiscala.

En el circuito cerrado se ve que en un momento Ulises tira unas piedras hacia la estación de servicio y luego va hacia su vehículo. “Entre cuatro personas van hacia él y lo atrapan. Tres de ellos lo golpean y el cuarto le dispara con un arma de fuego en el cuello”, comentó.

En otra de las imágenes se ve cómo el agresor dispara su arma cuando va corriendo para intentar atrapar a la víctima. “Encontramos casquillos en el servicentro y en la calle, lo que nos indica que ya hubo disparos anteriormente”.

La fiscala indicó que están trabajando para identificar a todos los implicados en este hecho, aunque apuntó que están esperando la declaración de la víctima para tener un panorama más claro de lo sucedido.