Detienen a sospechoso de intento de sicariato en una bodega de Ñemby

Enzo Leonel Idoyaga Méndez (25) fue detenido anoche por la Policía Nacional en la ciudad de Ñemby. El joven es el principal sospechoso de protagonizar un intento de sicariato ocurrido el pasado 4 de mayo en una bodega del barrio Santa Rosa, donde una persona resultó herida de bala.

La captura se concretó durante un operativo preventivo realizado por agentes de la Comisaría 11ª de Central. Tras verificar los documentos del sospechoso durante un control rutinario, los uniformados confirmaron que Idoyaga Méndez contaba con una orden de captura vigente por el ataque armado cometido a inicios de este mes.

El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. En las imágenes se observa cómo el sospechoso llegó al comercio a bordo de una motocicleta y efectuó varios disparos contra un hombre que se encontraba en el lugar.

Tras herir a la víctima, el atacante se dio a la fuga rápidamente. La Policía logró identificarlo y logró su captura anoche.

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Intento de sicariato en Ñemby: ¿cuál es el móvil?

El comisario Feliciano Ferreira, jefe de la Comisaría 7ª de Ñemby, confirmó que, al momento del ataque, Idoyaga Méndez debía estar cumpliendo un régimen de arresto domiciliario por una causa previa, a lo que se suman antecedentes por delitos vinculados al tráfico de drogas.

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Ferreira no descartó que, por el modus operandi del ataque, el trasfondo del intento de sicariato esté directamente relacionado con una disputa territorial por la venta de drogas en la zona.