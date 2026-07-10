Nacionales
10 de julio de 2026 a la - 10:50

Con una app, ciudadanos mapean veredas rotas, baches y basurales en Asunción

Vereda con hueco significativo, baldosas amarillas y grises, ambiente urbano descuidado.
Las veredas en Asunción representan un peligro diario para todos los transeúntes.

Con el objetivo de dejar un registro público del mal estado de las veredas en Asunción, un ciudadano lanzó una página que está poco a poco llenándose de reclamos de la población. Hoy también se pueden reportar baches y basurales, con el sueño de que algún día la Municipalidad de Asunción se haga cargo. Te mostramos cuáles son los barrios con más denuncias.

Por ABC Color

Como “hobbie”, Daniel Rolón creó una página web que hoy está disponible para todos. Se llama Veredas de Asunción (veredasdeasuncion.com) y allí la ciudadanía puede detallar sus reclamos y cargar fotos.

“La idea es que quede un registro público, para que la Municipalidad se haga cargo el día que quiera servir de verdad a los asuncenos”, indicó a través de sus redes.

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Con el objetivo de dejar un registro público del mal estado de las veredas en Asunción, un ciudadano lanzó una paágina que está poco a poco llenándose de reclamos de la población.
Con el objetivo de dejar un registro público del mal estado de las veredas en Asunción, un ciudadano lanzó una paágina que está poco a poco llenándose de reclamos de la población.

La página está disponible desde hace pocos días y ya tiene más de 90 denuncias ciudadanas, la mayoría por veredas en mal estado, además de baches y basurales. Los ciudadanos asuncenos incluso pueden instalar la aplicación en sus teléfonos para tenerla siempre a mano y cargar sus reportes de manera frecuente.

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El ranking de “los peores”

Hoy los barrios con más denuncias son:

  1. Recoleta
  2. Villa Morra
  3. Mariscal Estigarribia
  4. Catedral
  5. Mariscal López

En cuanto a las calles, la más reportada es la avenida República Argentina, donde se localizaron decenas de veredas en mal estado.

Con el objetivo de dejar un registro público del mal estado de las veredas en Asunción, un ciudadano lanzó una paágina que está poco a poco llenándose de reclamos de la población.
Con el objetivo de dejar un registro público del mal estado de las veredas en Asunción, un ciudadano lanzó una página que está poco a poco llenándose de reclamos de la población.

¿Cómo hacer las denuncias?

La página detalla un instructivo de tres pasos principales:

  1. Foto: sacá una foto o seleccioná una de tu galería, ya sea de un bache, una vereda rota, un basural o cualquier descuido municipal.
  2. Ubicación: la app detecta tu ubicación exacta y coloca el pin en el mapa de manera automática. Si la ubicación falla, podés marcarla manualmente tocando el mapa.
  3. Categoría: marcá si el reclamo es por un bache, una vereda o un descuido. Se puede agregar un comentario con detalles.

Además, la ciudadanía puede ingresar a las fotos ya cargadas y votar por las que consideren peores y comentar con detalles.

Paralelamente, con un solo botón se puede mandar la denuncia de manera directa al WhatsApp de la Municipalidad de Asunción, con todos los detalles.

Con el objetivo de dejar un registro público del mal estado de las veredas en Asunción, un ciudadano lanzó una paágina que está poco a poco llenándose de reclamos de la población.
Con el objetivo de dejar un registro público del mal estado de las veredas en Asunción, un ciudadano lanzó una paágina que está poco a poco llenándose de reclamos de la población.