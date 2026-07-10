Con una app, ciudadanos mapean veredas rotas, baches y basurales en Asunción

Como “hobbie”, Daniel Rolón creó una página web que hoy está disponible para todos. Se llama Veredas de Asunción (veredasdeasuncion.com) y allí la ciudadanía puede detallar sus reclamos y cargar fotos.

“La idea es que quede un registro público, para que la Municipalidad se haga cargo el día que quiera servir de verdad a los asuncenos”, indicó a través de sus redes.

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La página está disponible desde hace pocos días y ya tiene más de 90 denuncias ciudadanas, la mayoría por veredas en mal estado, además de baches y basurales. Los ciudadanos asuncenos incluso pueden instalar la aplicación en sus teléfonos para tenerla siempre a mano y cargar sus reportes de manera frecuente.

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El ranking de “los peores”

Hoy los barrios con más denuncias son:

Recoleta Villa Morra Mariscal Estigarribia Catedral Mariscal López

En cuanto a las calles, la más reportada es la avenida República Argentina, donde se localizaron decenas de veredas en mal estado.

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¿Cómo hacer las denuncias?

La página detalla un instructivo de tres pasos principales:

Foto: sacá una foto o seleccioná una de tu galería, ya sea de un bache, una vereda rota, un basural o cualquier descuido municipal. Ubicación: la app detecta tu ubicación exacta y coloca el pin en el mapa de manera automática. Si la ubicación falla, podés marcarla manualmente tocando el mapa. Categoría: marcá si el reclamo es por un bache, una vereda o un descuido. Se puede agregar un comentario con detalles.

Además, la ciudadanía puede ingresar a las fotos ya cargadas y votar por las que consideren peores y comentar con detalles.

Paralelamente, con un solo botón se puede mandar la denuncia de manera directa al WhatsApp de la Municipalidad de Asunción, con todos los detalles.